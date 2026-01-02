Ветеранка ВСУ Руся Данилкина выиграла "Танцы со звездами": что о ней известно (фото, видео)

Зрители уже определили победителей благотворительного новогоднего выпуска легендарного шоу "Танцы со звездами. Рух до життя", который вышел в эфир 28 декабря 2025 года. Кубок получила пара ветерана ВСУ Русланы (Руси) Данилкиной и хореографа Павла Симакина.

Их выступление с румбой набрало максимальное количество зрительских голосов. Об этом сообщили на ресурсах проекта 1 января.

Выступление Руси Данилкиной на "Танцах со звездами"

Руся Данилкина выиграла "Танцы со звездами"

Голосование за фаворитов конкурса состояло из двух этапов: во время прямого эфира оценки участникам выставило жюри — Наталья Могилевская, Екатерина Кухар, Дмитрий Монатик и Дмитрий Дикусар, а после выхода шоу в эфир украинские зрители голосовали онлайн с 28 по 30 декабря. По итогам этого голосования определили победителей благотворительного выпуска "Танцев со звездами".

Новогодний проект имел благотворительную цель — во время съемок удалось собрать более 1,6 миллиона гривен на проведение 36 прицельных эвакуаций раненых украинских военных. Специальный выпуск шоу получил слоган "Движение к жизни". Знаменитости собрались на паркете и продемонстрировали яркие номера с благотворительной целью.

Відео дня

"Это 36 прицельных эвакуаций: 36 спасенных защитников, их качественная жизнь, здоровье и конечности. Спасибо каждому, кто был частью проекта: участникам, команде, партнерам, зрителям и всем, кто поддержал сбор", — отметили создатели проекта.

Руся Данилкина в "Танцах со звездами" Фото: Instagram

Кто такая Руся Данилкина

Руслана Данилкина (Незламна Руся) — ветеранка ВСУ и амбассадорка центра Superhumans. В начале большой войны, в 18 лет, она присоединилась к Силам обороны Украины и служила оператором-связистом. После десяти месяцев службы Данилкина получила ранение во время обстрела, в результате чего потеряла ногу.

Руся Данилкина в "Танцах со звездами" Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

К 30-летию телеканала "1+1" телеведущий Юрий Горбунов показал архивное фото с финала первого сезона "Танцев со звездами". На одном из кадров можно увидеть, как во время съемок выглядела Тина Кароль.

Хореограф Алена Шоптенко призналась, что имеет в своем портфолио выступления на шоу "Танцы со звездами", но Зеленского на видео не видно. Она объяснила, почему так.

Кроме того, во время съемок благотворительного новогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" состоялось публичное подтверждение романа актрисы Наталки Денисенко с манекенщиком Юрием Савранским.