Ветеранка ЗСУ Руся Данілкіна виграла "Танці з зірками": що про неї відомо (фото, відео)

Глядачі вже визначили переможців благодійного новорічного випуску легендарного шоу "Танці з зірками. Рух до життя", який вийшов в ефір 28 грудня 2025 року. Кубок отримала пара ветеранки ЗСУ Руслани (Русі) Данілкіної та хореографа Павла Сімакіна.

Їхній виступ з румбою набрав максимальну кількість глядацьких голосів. Про це повідомили на ресурсах проєкту 1 січня.

Виступ Русі Данілкіної на "Танцях з зірками"

Руся Данілкіна виграла "Танці з зірками"

Голосування за фаворитів конкурсу складалося з двох етапів: під час прямого ефіру оцінки учасникам виставило журі — Наталія Могилевська, Катерина Кухар, Дмитро Монатік і Дмитро Дікусар, а після виходу шоу в ефір українські глядачі голосували онлайн з 28 по 30 грудня. За підсумками цього голосування визначили переможців благодійного випуску "Танців з зірками".

Новорічний проєкт мав благодійну мету — під час зйомок вдалося зібрати понад 1,6 мільйона гривень на проведення 36 прицільних евакуацій поранених українських військових. Спеціальний випуск шоу отримав слоган "Рух до життя". Знаменитості зібралися на паркеті та продемонстрували яскраві номери з благодійною метою.

Відео дня

"Це 36 прицільних евакуацій: 36 врятованих захисників, їхнє якісне життя, здоровʼя та кінцівки. Дякуємо кожному, хто був частиною проєкту: учасникам, команді, партнерам, глядачам і всім, хто підтримав збір", — зазначили творці проєкту.

Руся Данілкіна в "Танцях з зірками" Фото: Instagram

Хто така Руся Данілкіна

Руслана Данілкіна (Незламна Руся) — ветеранка ЗСУ та амбасадорка центру Superhumans. На початку великої війни, у 18 років, вона долучилася до Сил оборони України та служила операторкою-зв'язківицею. Після десяти місяців служби Данілкіна отримала поранення під час обстрілу, внаслідок чого втратила ногу.

Руся Данілкіна в "Танцях з зірками" Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

До 30-річчя телеканалу "1+1" телеведучий Юрій Горбунов показав архівне фото з фіналу першого сезону "Танців з зірками". На одному з кадрів можна побачити, як під час зйомок виглядала Тіна Кароль.

Хореографка Олена Шоптенко зізналася, що має у своєму портфоліо виступи на шоу "Танці з зірками", але Зеленського на відео не видно. Вона пояснила, чому так.

Крім того, під час зйомок благодійного новорічного спецвипуску "Танців з зірками" відбулося публічне підтвердження роману акторки Наталки Денисенко з манекенником Юрієм Савранським.