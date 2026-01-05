Украинка удивила количеством продуктов, которые можно купить в Египте на 100 грн

Женщина из Украины, которая сейчас живет за границей, показала, сколько продуктов можно купить на сельском рынке в Египте всего за 100 египетских фунтов — в пересчете на наши деньги около 90 гривен.

Женщина, которая называет себя "украинкой в Египте", опубликовала в сети TikTok видео с обзором своих покупок. Она поставила на стол несколько пакетов с овощами, фруктами и зеленью и начала распаковывать. Какова стоимость ее продуктового набора, — читайте в материале Фокуса.

Покупки на 100 гривен

"Что же мы купили за целых 100 фунтов. Виноградик (40 фунтов за кг, то есть 35,4 грн), баклажаны (10 фунтов за кг или 9 грн), апельсины (25 фунтов за кг или 22 грн), фермерские огурцы (15 фунтов за кг или 13 грн), мята (5 фунтов или 4,4 грн), кузбара и кипяток вместе — 5 фунтов (4,4 грн)", — рассказывает женщина.

По словам украинки, за все она отдала 90 фунтов, что в пересчете на украинские деньги около 80 гривен.

Відео дня

"Вот такие цены на рынке в нашем селе", — заключает автор видео, зарегистрированная в сети под ником @katkutushka1.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях начали активно обсуждать увиденное.

"А вкус у них совсем другой, как бумага", — написал один из участников обсуждения;

"Население Египта очень бедное, поэтому и цены низкие. Тем более, там по 2 урожая собирают, зимы нет!" — заметила следующая пользовательница.

"Виноград — 40 ф, баклажаны — 10 ф, апельсины — 25 ф, огурцы — 15 ф, мята — 5 ф, кинза и укроп — 5 ф. Все вместе 100 ф. Как у вас осталась остальные 10 ф?" — поинтересовалась зрительница, подписанная как Ольга.

Важно

Хотели дать $800, чтобы просто уехать: украинцы рассказали о кошмарном отдыхе в Египте

Автор ответила на последний комментарий: "Я умираю от смеха с вашего комментария, но вы правы, судя по написанному. Килограмм винограда стоил 30 фунтов, я взяла на 40".

"А зарплаты тоже копейки, нужно считать в процентах к вашей зарплате", — заметил еще один юзер. "Какие бы ни были здесь зарплаты, дешевые только овощи и фрукты", — пояснила украинка.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.

Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха.

Пара из Великобритании рассказала об ужасном опыте медового месяца в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос, где вместо романтического отпуска их ждали постоянные строительные работы.