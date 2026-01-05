Украинка удивила количеством продуктов, которые можно купить в Египте на 100 грн
Женщина из Украины, которая сейчас живет за границей, показала, сколько продуктов можно купить на сельском рынке в Египте всего за 100 египетских фунтов — в пересчете на наши деньги около 90 гривен.
Женщина, которая называет себя "украинкой в Египте", опубликовала в сети TikTok видео с обзором своих покупок. Она поставила на стол несколько пакетов с овощами, фруктами и зеленью и начала распаковывать. Какова стоимость ее продуктового набора, — читайте в материале Фокуса.
Покупки на 100 гривен
"Что же мы купили за целых 100 фунтов. Виноградик (40 фунтов за кг, то есть 35,4 грн), баклажаны (10 фунтов за кг или 9 грн), апельсины (25 фунтов за кг или 22 грн), фермерские огурцы (15 фунтов за кг или 13 грн), мята (5 фунтов или 4,4 грн), кузбара и кипяток вместе — 5 фунтов (4,4 грн)", — рассказывает женщина.
По словам украинки, за все она отдала 90 фунтов, что в пересчете на украинские деньги около 80 гривен.
"Вот такие цены на рынке в нашем селе", — заключает автор видео, зарегистрированная в сети под ником @katkutushka1.
Что пишут люди?
Зрители в комментариях начали активно обсуждать увиденное.
- "А вкус у них совсем другой, как бумага", — написал один из участников обсуждения;
- "Население Египта очень бедное, поэтому и цены низкие. Тем более, там по 2 урожая собирают, зимы нет!" — заметила следующая пользовательница.
- "Виноград — 40 ф, баклажаны — 10 ф, апельсины — 25 ф, огурцы — 15 ф, мята — 5 ф, кинза и укроп — 5 ф. Все вместе 100 ф. Как у вас осталась остальные 10 ф?" — поинтересовалась зрительница, подписанная как Ольга.
Автор ответила на последний комментарий: "Я умираю от смеха с вашего комментария, но вы правы, судя по написанному. Килограмм винограда стоил 30 фунтов, я взяла на 40".
"А зарплаты тоже копейки, нужно считать в процентах к вашей зарплате", — заметил еще один юзер. "Какие бы ни были здесь зарплаты, дешевые только овощи и фрукты", — пояснила украинка.
Другие истории
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Лилия Ващак имела неприятный опыт отдыха на одном из популярных египетских курортов. Обо всех подводных камнях она рассказала в своих социальных сетях.
- Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха.
Пара из Великобритании рассказала об ужасном опыте медового месяца в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос, где вместо романтического отпуска их ждали постоянные строительные работы.