Українка здивувала кількістю продуктів, які можна купити у Єгипті на 100 грн

Жінка з України, яка наразі живе за кордоном, показала, скільки продуктів можна купити на сільському ринку в Єгипті всього за 100 єгипетських фунтів — у перерахунку на наші гроші близько 90 гривень.

Жінка, яка називає себе "українкою в Єгипті", опублікувала у мережі TikTok відео з оглядом своїх покупок. Вона поставила на стіл кілька пакетів з овочами, фруктами та зеленню та почала розпаковувати. Яка вартість її продуктового набору, — читайте у матеріалі Фокусу.

Покупки на 100 гривень

"Що ж ми купили за цілих 100 фунтів. Виноградик (40 фунтів за кг, тобто 35,4 грн), баклажани (10 фунтів за кг або 9 грн), апельсини (25 фунтів за кг або 22 грн), фермерські огірки (15 фунтів за кг або 13 грн), м'ята (5 фунтів або 4,4 грн), кузбара й окріп разом — 5 фунтів (4,4 грн)", — розповідає жінка.

За словами українки, за все вона віддала 90 фунтів, що в перерахунку на українські гроші близько 80 гривень.

"Ось такі ціни на ринку в нашому селі", — підсумовує авторка відео, зареєстрована у мережі під ніком @katkutushka1.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях почали активно обговорювати побачене.

"А смак у них геть інший, наче папір", — написав один з учасників обговорення;

"Населення Єгипту дуже бідне, тому і ціни низькі. Тим більш, там по 2 врожаю збирають, зими немає!" — зауважила наступна користувачка.

"Виноград — 40 ф, баклажани — 10 ф, апельсини — 25 ф, огірки — 15 ф, м'ята — 5 ф, кінза та укроп — 5 ф. Все разом 100 ф. Як у вас залишилася решта 10 ф?" — поцікавилась глядачка, підписана як Ольга.

Хотіли дати $800, щоб просто виїхати: українці розказали про кошмарний відпочинок у Єгипті

Авторка відповіла на останній коментар: "Я вмираю від сміху з вашого коментаря, але ж ви праві, судячи з написаного. Кілограм винограду коштував 30 фунтів, я взяла на 40".

"А зарплати теж копійки, потрібно рахувати у відсотках до вашої зарплати", — зауважив ще один юзер. "Які б не були тут зарплати, дешеві тільки овочі та фрукти", — пояснила українка.

