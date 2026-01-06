Побороть плесень навсегда: семь растений, которые хорошо поглощают влагу

С наступлением морозного зимнего сезона многие домовладельцы начинают замечать конденсат на подоконниках и поверхностях вокруг своих домов.

Конденсат может привести к образованию стойкой плесени в вашем доме, избавление от которой является дорогостоящей проблемой, если ее не ликвидировать, и которая также вредна для вашего здоровья. Об этом пишет The Sun.

Как бороться с плесенью

Оказывается, что есть некоторые растения, которые помогают решить эту распространенную проблему. Эти растения поглощают воду из окружающей среды через листья и высвобождают влагу через транспирацию.

Помимо того, что некоторые добавляют успокаивающего эффекта, они также улучшают качество и запах воздуха в вашем доме, удаляя споры плесени, переносимые воздухом.

По словам экспертов Grow With Bloom Buddy, есть семь растений, которые вы захотите приобрести этой зимой: Змеиное растение, Плющ, Лилию мира, Алоэ вера, Тилландсию, Каучуконосное растение и Паутину.

Тилландсия, также известная как воздушное растение, поглощает влагу непосредственно через листья, "не нуждаясь в почве".

Между тем, Каучуконосное растение "поглощает загрязнители воздуха, которые способствуют росту плесени", и, более того, оно также неприхотливо к уходу, поэтому идеально подходит для владельцев, которые только начинают покупать растения.

Алоэ вера — еще одно растение, которое стоит приобрести этой зимой. Оно не только идеально подходит для начинающих и хорошо растет при минимальном поливе, это доступное растение "удаляет влагу из воздуха и нейтрализует бактерии".

Еще один популярный выбор — Змеиное растение — оно не только требует минимальных затрат, но и процветает в любом месте и уменьшает количество токсинов и спор в воздухе.

Эти растения особенно эффективны в теплых, влажных помещениях, таких как ванные комнаты, что делает пространство менее привлекательной средой обитания для плесени.

Алоэ вера Фото: Freepik

Растения для борьбы с плесенью

Еще лучше то, что Змеиные растения не только любят влагу, но и могут помочь регулировать поток воздуха, превращая углекислый газ в кислород и удаляя раздражители из воздуха.

Тем, кто борется с влажностью в этом сезоне, также стоит рассмотреть возможность приобретения Растения-паука, поскольку оно "помогает уменьшить количество частиц, вызывающих появление плесени, и улучшает поток воздуха". Впрочем, если они получают много яркого солнечного света, листья могут пожелтеть или побуреть.

А Плющ естественным образом фильтрует частицы плесени, переносимые воздухом, и поглощает лишнюю влагу.

Между тем Лилия мира, которая, как говорят, "прекрасно вытягивает влагу из воздуха". Эксперты говорят, что они хорошо растут во влажных условиях и даже под люминесцентным освещением, что делает их идеальными для влажных уголков дома, где в противном случае может появиться плесень.

Лилия мира Фото: Википедия

Если ее разместить в более ярких местах, она дает свои красивые белые цветы.

