Побороти цвіль назавжди: сім рослин, які добре поглинають вологу

З настанням морозного зимового сезону багато домовласників починають помічати конденсат на підвіконнях та поверхнях навколо своїх будинків.

Конденсат може призвести до утворення стійкої плісняви ​​у вашому будинку, позбавлення від якої є дорогою проблемою, якщо її не ліквідувати, і яка також шкідлива для вашого здоров'я. Про це пише The Sun.

Як боротися з цвіллю

Виявляється, що є деякі рослини, які допомагають вирішити цю поширену проблему. Ці рослини поглинають воду з навколишнього середовища через листя та вивільняють вологу через транспірацію.

Окрім того, що деякі додають заспокійливого ефекту, вони також покращують якість і запах повітря у вашому домі, видаляючи спори плісняви, що переносяться повітрям.

За словами експертів Grow With Bloom Buddy, є сім рослин, які ви захочете придбати цієї зими: Зміїну рослину, Плющ, Лілію миру, Алое вера, Тілландсію, Каучуконосну рослину та Рослину-павутину.

Тілландсія, також відома як повітряна рослина, поглинає вологу безпосередньо через листя, "не потребуючи ґрунту".

Тим часом, Каучуконосна рослина "поглинає забруднювачі повітря, які сприяють росту цвілі", і, більше того, вона також невибаглива до догляду, тому ідеально підходить для власників, які тільки починають купувати рослини.

Алое вера — ще одна рослина, яку варто придбати цієї зими. Вона не тільки ідеально підходить для початківців і добре росте при мінімальному поливі, ця доступна рослина "видаляє вологу з повітря та нейтралізує бактерії".

Ще один популярний вибір — Зміїна рослина — вона не тільки потребує мінімальних витрат, але й процвітає будь-де та зменшує кількість токсинів та спор у повітрі.

Ці рослини особливо ефективні в теплих, вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, що робить простір менш привабливим середовищем існування для цвілі.

Алое вера Фото: Freepik

Рослини для боротьби з цвіллю

Ще краще те, що Зміїні рослини не тільки люблять вологу, але й можуть допомогти регулювати потік повітря, перетворюючи вуглекислий газ на кисень та видаляючи подразники з повітря.

Тим, хто бореться з вологістю цього сезону, також варто розглянути можливість придбання Рослини-павука, оскільки вона "допомагає зменшити кількість частинок, що викликають появу цвілі, та покращує потік повітря". Втім, якщо вони отримують забагато яскравого сонячного світла, листя може пожовтіти або побуріти.

А Плющ природним чином фільтрує частинки цвілі, що переносяться повітрям, та поглинає зайву вологу.

Тим часом Лілія миру, яка, як кажуть, "чудово витягує вологу з повітря". Експерти кажуть, що вони добре ростуть у вологих умовах і навіть під люмінесцентним освітленням, що робить їх ідеальними для вологих куточків будинку, де в іншому випадку може з'явитися цвіль.

Лілія миру Фото: Вікіпедія

Якщо її розмістити в яскравіших місцях, вона дає свої красиві білі квіти.

