Как живет самый высокий человек планеты: его рост почти 2,5 метра и он спит на 3 кроватях

Самый высокий мужчина в мире имеет рост более 243 сантиметров и поэтому вынужден спать сразу на трех сдвинутых между собой кроватях. Султан Кьосен получил мировой рекорд в 2009 году и с тех пор официально считается самым высоким ныне живущим мужчиной.

Султану 43 года. В прошлом он работал фермером и вырос в Турции. Уже в девять лет его рост превышал полтора метра, поэтому он всегда понимал, что значительно выше своих сверстников. Однако необычная внешность принесла не только популярность, но и серьезные физические и психологические трудности, пишет Mirror.

По словам Султана, в детстве сверстники его избегали. Он вспоминает, что дети боялись его из-за роста и буквально убегали. Со временем у него начались проблемы со зрением — поле видения сузилось, и он мог смотреть только прямо перед собой. Из-за стыда и неуверенности парень часто запирался в своей комнате и признается, что не получал радости от детства.

Когда он продолжал расти, страх лишь усиливался. Султан рассказывает, что постоянно думал о будущем, боялся за собственную жизнь и жил в непрерывной тревоге. Врачи впоследствии обнаружили опухоль гипофиза — именно она, по их словам, вызвала чрезмерный рост и проблемы со зрением.

После первой операции опухоль появилась снова, однако второе хирургическое вмешательство в 2008 году стало успешным. Султан убежден, что без этой операции он мог бы не выжить.

Уже через год его жизнь кардинально изменилась: представители Книги рекордов Гиннеса приехали в Турцию, чтобы проверить данные о его росте. Тогда официально подтвердили, что он не только самый высокий человек в мире, но и имеет самые большие руки и стопы. На тот момент его рост превышал 2,46 метра, а впоследствии он стал еще выше.

Султан признается, что международное признание помогло ему почувствовать себя принятым. Хотя травмы детства оставили след, он научился с ними жить. В то же время повседневные трудности никуда не исчезли.

Путешествия для него до сих пор являются вызовом. Он не может летать экономклассом и вынужден выбирать бизнес или первый класс из-за недостатка пространства. Так же сложно с транспортом: обычные автомобили и такси ему не подходят, поэтому он пользуется микроавтобусами или машинами с открытой крышей. В отелях стандартные кровати маловаты, поэтому персонал сдвигает три односпальные кровати, чтобы он мог выспаться.

Несмотря на все, Султан говорит, что сейчас самое большое преимущество его роста — это известность. Он утверждает, что имеет друзей в разных странах мира и больше не чувствует себя одиноким.

В 2023 году появились сообщения о возможном новом рекордсмене из Африки. Мужчину из Ганы якобы измерили как имеющего рост более 2,8 метра. Однако врачи не имели точного оборудования, а более поздние замеры показали значительно меньшие показатели, поэтому рекорд Султана остается в силе.

