Як живе найвищий чоловік планети: його зріст майже 2,5 метри і він спить на 3 ліжках

Найвищий чоловік у світі має зріст понад 243 сантиметри й через це змушений спати одразу на трьох зсунених між собою ліжках. Султан Кьосен отримав світовий рекорд у 2009 році та з того часу офіційно вважається найвищим нині живим чоловіком.

Султану 43 роки. У минулому він працював фермером і виріс у Туреччині. Уже в дев’ять років його зріст перевищував півтора метра, тож він завжди розумів, що значно вищий за своїх однолітків. Проте незвичайна зовнішність принесла не лише популярність, а й серйозні фізичні та психологічні труднощі, пише Mirror.

За словами Султана, в дитинстві однолітки його уникали. Він згадує, що діти боялися його через зріст і буквально тікали. Згодом у нього почалися проблеми із зором — поле бачення звузилося, і він міг дивитися лише прямо перед собою. Через сором і невпевненість хлопець часто замикався у своїй кімнаті й зізнається, що не отримував радості від дитинства.

Коли він продовжував рости, страх лише посилювався. Султан розповідає, що постійно думав про майбутнє, боявся за власне життя й жив у безперервній тривозі. Лікарі згодом виявили пухлину гіпофіза — саме вона, за їхніми словами, спричинила надмірний ріст і проблеми із зором.

Після першої операції пухлина з’явилася знову, однак друге хірургічне втручання у 2008 році стало успішним. Султан переконаний, що без цієї операції він міг би не вижити.

Уже за рік його життя кардинально змінилося: представники Книги рекордів Гіннеса приїхали до Туреччини, щоб перевірити дані про його зріст. Тоді офіційно підтвердили, що він не лише найвищий чоловік у світі, а й має найбільші руки та стопи. На той момент його зріст перевищував 2,46 метра, а згодом він став ще вищим.

Султан зізнається, що міжнародне визнання допомогло йому відчути себе прийнятим. Хоча травми дитинства залишили слід, він навчився з ними жити. Водночас повсякденні труднощі нікуди не зникли.

Подорожі для нього й досі є викликом. Він не може літати економкласом і змушений обирати бізнес або перший клас через нестачу простору. Так само складно з транспортом: звичайні автомобілі й таксі йому не підходять, тому він користується мікроавтобусами або машинами з відкритим дахом. У готелях стандартні ліжка замалі, тож персонал зсуває три односпальні ліжка, аби він міг виспатися.

Попри все, Султан каже, що нині найбільша перевага його зросту — це відомість. Він стверджує, що має друзів у різних країнах світу й більше не почувається самотнім.

У 2023 році з’явилися повідомлення про можливого нового рекордсмена з Африки. Чоловіка з Гани нібито виміряли як такого, що має зріст понад 2,8 метра. Однак лікарі не мали точного обладнання, а пізніші заміри показали значно менші показники, тож рекорд Султана залишається чинним.

