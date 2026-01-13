Заслуженный артист Украины рассказал, как с родителями пережил оккупацию: "Это был ужас"

Украинский актер театра и кино Александр Ярема рассказал, как с семьей оказался в оккупации в начале полномасштабной войны. Тогда им удалось безопасно выехать на запад Украины.

Актер пришел на интервью к Алине Доротюк, которая тоже в 2022 году пережила российскую оккупацию в Киевской области.

Как оказались в оккупации

Сам Ярема родился в Николаевской области, а впоследствии они с родителями переехали в Антоновку Херсонской области. Доротюк спросила, как он с семьей оказался в оккупации в феврале 2022 года.

"Это ужас просто. Я не знаю, как мы пережили. Мы не думали, что это все так затянется. Мы ехали на какой-то период. То, что происходит — не может такого быть. А оно уже четыре года прошло. Мы в первый день выехали. Ко мне еще приехала племянница из Харькова. А накануне 23-го числа у меня был спектакль", — вспоминает Ярема.

24 февраля они приехали к сестре актера в Бучанский район Киевской области и следующие дни там было тихо. Впрочем, российские войска уже были на подходе и впоследствии оккупировали село. 10 дней семья Александра находилась в оккупации.

9 марта 2022 года актер и его семья смогли выехать на Франковщину, а в тот же день его родители вышли из оккупированного Ирпеня.

"Папа позвонил. Это такое чудо. Они тоже как раз 9 числа вышли из Ирпеня. Волонтеры помогли, также куда-то подвезли их. Мы их забрали в Хмельницком и уже были вместе", — говорит Ярема.

Александр Ярема Фото: Instagram

Как живет вместе с тещей

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС дом тещи Александра был разрушен. После этого мама жены актера живет вместе с ними.

"Жена ездит в Болгарию, а я с тещей живу. И уживаемся. Все хорошо, все хорошо, у нас нормальные отношения", — говорит с улыбкой Ярема.

По его словам, конфликты в семье действительно бывают, однако их не стоит выносить на публику.

"Конечно, хочется какое-то собственное пространство. Но зачем это кому-то рассказывать? У нас все хорошо", — отметил актер.

