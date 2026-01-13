Заслужений артист України розповів, як з батьками пережив окупацію: "Це був жах"

Український актор театру та кіно Олександр Ярема розповів, як з родиною опинився в окупації на початку повномасштабної війни. Тоді їм вдалося безпечно виїхати на захід України.

Актор прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк, яка теж у 2022 році пережила російську окупацію в Київській області.

Як опинилися в окупації

Сам Ярема народився в Миколаївській області, а згодом вони з батьками переїхали до Антонівки Херсонської області. Доротюк запитала, як він з родиною опинився в окупації в лютому 2022 року.

"Це жах просто. Я не знаю, як ми пережили. Ми не думали, що це все так затягнеться. Ми їхали на якийсь період. Те, що відбувається — не може такого бути. А воно вже чотири роки пройшло. Ми в перший день виїхали. До мене ще приїхала племінниця з Харкова. А напередодні 23-го числа в мене була вистава", — пригадує Ярема.

24 лютого вони приїхали до сестри актора в Бучанський район Київської області і наступні дні там було тихо. Втім, російські війська вже були на підході та згодом окупували село. 10 днів родина Олександра перебувала в окупації.

9 березня 2022 року актор та його родина змогли виїхати на Франківщину, а того ж дня його батьки вийшли з окупованого Ірпеня.

"Тато зателефонував. Це таке чудо. Вони теж якраз 9 числа вийшли з Ірпеня. Волонтери допомогли, також кудись підвезли їх. Ми їх забрали в Хмельницькому і вже були разом", — каже Ярема.

Олександр Ярема Фото: Instagram

Як живе разом з тещею

Через підрив росіянами Каховської ГЕС будинок тещі Олександра було зруйновано. Після цього мама дружини актора живе разом з ними.

"Дружина їздить в Болгарію, а я з тещею живу. Та вживаємось. Все гарно, все добре, у нас нормальні стосунки", — каже з посмішкою Ярема.

За його словами, конфлікти в родині справді бувають, проте їх не варто виносити на публіку.

"Звісно, хочеться якийсь власний простір. Але нащо це комусь розказувати? В нас все добре", — зазначив актор.

