"Больше себя не связываю": Кончита Вурст открестилась от Евровидения

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст, в образе которой выступает австрийский исполнитель Томас Нойвирт, официально дистанцировалась от песенного конкурса.

Кончита Вурст сообщила, что прекращает любую активность, связанную с Евровидением, ради развития новых профессиональных планов. О трансформации своей деятельности исполнительница рассказала на официальной странице в Instagram.

Кончита Вурст покончила с Евровидением

Артистка выразила искреннюю благодарность конкурсу за то, как он изменил ее жизнь, однако отметила, что этот этап навсегда останется в прошлом.

По словам Вурст, сейчас она планирует полностью сосредоточиться на сторонних проектах и направить все силы в их развитие. Звезда предупредила фанов, что они больше не увидят ее ни на главной сцене конкурса, ни на любых сопутствующих ему мероприятиях. Свое решение она назвала глубоко личным и добавила, что не намерена раскрывать его детали или давать дополнительные комментарии.

Відео дня

Заявление Кончиты Вурст Фото: Instagram

"Моя связь с "Евровидением" остается как часть моей истории, а не как место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", — прокомментировала певица.

Триумф Кончиты Вурст

Кстати, триумф Кончиты Вурст состоялся в 2014 году. Тогда ее выступление с песней "Rise Like A Phoenix" принесло Австрии победу с результатом в 290 баллов, сделав артистку одной из самых ярких фигур в истории шоу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Дэвид, победивший на Евровидении, сделал предложение американской актрисе Дов Кэмерон.

Владимир Дантес неожиданно встал на защиту Оли Поляковой в споре с Общественным относительно участия в Нацотборе на Евровидение.

Кроме того, победители Евровидения-2024 Nemo станцевали под легендарную песню Михаила Поплавского "Варенички".