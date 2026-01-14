"Більше себе не пов'язую": Кончіта Вурст відхрестилась від Євробачення

Переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст, в образі якої виступає австрійський виконавець Томас Нойвірт, офіційно дистанціювалася від пісенного конкурсу.

Кончіта Вурст повідомила, що припиняє будь-яку активність, пов’язану з Євробаченням, заради розвитку нових професійних планів. Про трансформацію своєї діяльності виконавиця розповіла на офіційній сторінці в Instagram.

Кончіта Вурст покінчила з Євробаченням

Артистка висловила щиру вдячність конкурсу за те, як він змінив її життя, проте наголосила, що цей етап назавжди залишиться в минулому.

За словами Вурст, наразі вона планує повністю зосередитися на сторонніх проєктах і спрямувати всі сили в їхній розвиток. Зірка попередила фанів, що вони більше не побачать її ні на головній сцені конкурсу, ні на будь-яких дотичних до нього заходах. Своє рішення вона назвала глибоко особистим і додала, що не має наміру розкривати його деталі або надавати додаткові коментарі.

Заява Кончіта Вурст Фото: Instagram

"Мій зв'язок з "Євробаченням" залишається як частина моєї історії, а не як місце для моїх наступних кроків. Моє рішення особисте, і я не буду його більше коментувати", — прокоментувала співачка.

Тріумф Кончіти Вурст

До речі, тріумф Кончіти Вурст відбувся у 2014 році. Тоді її виступ із піснею "Rise Like A Phoenix" приніс Австрії перемогу з результатом у 290 балів, зробивши артистку однією з найяскравіших постатей в історії шоу.

