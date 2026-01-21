Критикуют "уклонисты": одиозная Алхим и депутат Василевская вступились за Кароль

Трек Тины Кароль "У нас нет света" должен был стать объединяющим для общества в трудные времена, но что-то пошло не по плану. Украинцы, которые днями сидят без электричества, тепла и даже воды, резко отреагировали на песню.

В сети понеслась волна критики, мемов и обвинений певицы в романтизации жизни без привычных благ цивилизации, а также оторванности от контекста. Некоторые пользователи даже предположили, что композиция может быть "заказной". Фокус разбирался в этой ситуации.

Позже артистка вышла с публичной коммуникацией в своем Instagram. Она объяснила, что трек не имеет никакого заказного подтекста от власти и создан, чтобы поддержать людей. Ее обращение собрало более 10 млн просмотров за сутки.

Защита Тины Кароль

Поклонники Кароль в комментариях пишут, что певица извинилась "ни за что", а резкая критика — следствие общей усталости и напряжения в стране. Артистку поддержали коллеги по цеху: Виталий Козловский, Анна Тринчер, Victoria Niro, Анатолий Анатолич, Николас Карма, Вика Бакалова и другие.

Интересно, что среди защитников Тины Кароль оказалась и одиозная Анна Алхим, известная своими резонансными заявлениями относительно украинского языка.

"Извиняться не за что. Что за люди б**ь", — написала блогерша, которая живет за границей.

Комментарий Алхим под извинениями Тины Кароль Фото: Threads

Комментарий Василевской

Далее стала в оборону и народный депутат Ольга Василевская. Она называет реакцию сети "российским ИПСО".

"Уже сутки в сетях российское ипсо и неполезные идиоты разгоняют злые комментарии относительно песни в исполнении Тина Кароль. Песню исполняла не политик, не мэр, не министр энергетики, а певица. Народная артистка, которая кроме работы голосом, инфлюенсерства, еще и ежедневно делает максимум добрых, волонтерских дел", — пишет политик.

Комментарий Ольги Василевской Фото: Facebook

Василевская утверждает, что вместе с артисткой они ездили на Харьковщину в 15 бригаду НГУ и собрали несколько миллионов гривен для больниц Волыни, Киевщины, раздали новогодние подарки детям в Бородянке, организовали концерт в госпитале.

"К сожалению, я много знаю о языке ненависти, травли, и на себе ощутила болезненный и незаслуженный хейт. Но я политик, мне не привыкать. Но когда хейтят абсолютно аполитичную певицу, которая в самые черные дни пытается поддержать каждого из нас, а делают это уклонисты или "блогеры" с фейковой отсрочкой от службы, и пророссийский след здесь очевиден — этим должны заняться наши правоохранительные органы. Хейтеры должны понести ответственность, ответить за каждое слово, а поддержка не должна подвергаться травле", — резюмировала Ольга.

