Критикують "ухилянти": одіозна Алхім і депутатка Василевська заступились за Кароль

Трек Тіни Кароль "У нас немає світла" мав стати об’єднавчим для суспільства у важкі часи, але щось пішло не за планом. Українці, які днями сидять без електрики, тепла і навіть води, різко відреагували на пісню.

У мережі понеслась хвиля критики, мемів та звинувачень співачки у романтизації життя без звичних благ цивілізації, а також відірваності від контексту. Деякі користувачі навіть припустили, що композиція може бути "замовною". Фокус розбирався у цій ситуації.

Згодом артистка вийшла з публічною комунікацією у своєму Instagram. Вона пояснила, що трек не має жодного замовного підтексту від влади і створений, аби підтримати людей. Її звернення зібрало понад 10 млн переглядів за добу.

Захист Тіни Кароль

Прихильники Кароль у коментарях пишуть, що співачка перепросила "ні за що", а різка критика — наслідок загальної втоми й напруги в країні. Артистку підтримали колеги по цеху: Віталій Козловський, Анна Трінчер, Victoria Niro, Анатолій Анатоліч, Ніколас Карма, Віка Бакалова та інші.

Цікаво, що серед захисників Тіни Кароль опинилась й одіозна Анна Алхім, відома своїми резонансними заявами щодо української мови.

"Вибачатись не за что. Что за люди б**ь", — написала блогерка, яка живе за кордоном.

Коментар Алхім під вибаченням Тіни Кароль Фото: Threads

Коментар Алхім і Василевської

Далі стала в оборону й народна депутатка Ольга Василевська. Вона називає реакцію мережі "російським ІПСО".

"Вже добу в мережах російське іпсо й некорисні ідіоти розганяють злі коментарі щодо пісні у виконанні Тіна Кароль. Пісню виконувала не політик, не мер, не міністр енергетики, а співачка. Народна артистка, яка окрім роботи голосом, інфлюенсерства, ще й щодня робить максимум добрих, волонтерських справ", — пише політикиня.

Коментар Ольги Василевської Фото: Facebook

Василевська стверджує, що разом з артисткою вони їздили на Харківщину до 15 бригади НГУ й назбирали кілька мільйонів гривень для лікарень Волині, Київщини, роздали новорічні подарунки дітям в Бородянці, організували концерт в госпіталі.

"На жаль, я багато знаю про мову ненависті, цькування, і на собі відчула болючий і незаслужений хейт. Але я політик, мені не звикати. Але коли хейтят абсолютно аполітичну співачку, яка в найчорніші дні намагається підтримати кожного з нас, а роблять це ухилянти або "блогери" з фейковою відстрочкою від служби, і проросійський слід тут очевидний — цим мають зайнятися наші правоохоронні органи. Хейтери мають понести відповідальність, відповісти за кожне слово, а підтримка не має піддаватися цькуванню", — резюмувала Ольга.

