"Тина дает тепло, как может": Полякова защитила Кароль и ее скандальную песню

Певица Оля Полякова публично встала на защиту Тины Кароль на фоне волны критики в сети. Артистка опубликовала эмоциональное сообщение, в котором призвала украинцев к взаимной поддержке и человечности.

Полякова в Instagram вспомнила строчку из своей песни "Танцую, как в последний раз" — "Сделаю музыку громко и станет уже не так холодно...", отметив, что еще в 2023 году страна переживала разрушительные обстрелы и холодные ночи. По ее словам, тогда украинцы выстояли благодаря единству и Силам обороны, однако сейчас обществу остро не хватает не физического, а внутреннего тепла.

Артистка отметила, что агрессия и массовые нападки друг на друга только усиливают ощущение холода и истощения. Именно поэтому, по ее убеждению, роль музыкантов заключается в том, чтобы поддерживать людей своим творчеством.

"Тина дает это тепло как может: своей музыкой и своей работой. Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз — это точно не то, что нам всем нужно сейчас", — написала Полякова.

Она также подчеркнула, что украинцы пройдут этот сложный период и станут сильнее, если сохранят человечность и поддержку друг друга. В конце поста Полякова обратилась к коллеге со словами поддержки: "Обнимаю! Держим строй!".

Что предшествовало

Недавно Тина Кароль анонсировала новую песню, в которой отреагировала на реальность частых отключений света и тепла из-за последствий российских атак по энергетической инфраструктуре. В одной из строк певица отметила, что даже при отсутствии базовых условий в домах людям важно сохранять добро и внутреннее тепло.

Композиция вызвала активную реакцию в соцсетях. Часть слушателей восприняла ее как форму моральной поддержки украинцев в сложный период. В то же время другие пользователи отнеслись к песне критически — они сомневались в том, что артистка сама находится без света, а также предполагали, что видео к треку было снято в "подвальных" условиях намеренно, для эмоционального эффекта. Именно эти предположения и стали поводом для масштабной дискуссии и волны негативных комментариев в адрес певицы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль объяснила смысл песни об отсутствии света и опровергла обвинения, которые распространяются в соцсетях.

Украинская певица отреагировала на волну мемов, которые "несутся" из-за ее песни "У нас нет света". Артистка объяснила, что не хотела никого ею задеть.

Кроме того, исполнительницу также поддержали другие коллеги по цеху: Виталий Козловский, Анна Тринчер, Victoria Niro, Анатолий Анатолич, Николас Карма, Вика Бакалова и другие.