"Тіна дає тепло, як може": Полякова захистила Кароль та її скандальну пісню

Співачка Оля Полякова публічно стала на захист Тіни Кароль на тлі хвилі критики в мережі. Артистка опублікувала емоційний допис, у якому закликала українців до взаємної підтримки та людяності.

Полякова в Instagram згадала рядок зі своєї пісні "Танцюю, як в останній раз" — "Зроблю музику голосно і стане вже не так холодно…", зазначивши, що ще у 2023 році країна переживала руйнівні обстріли й холодні ночі. За її словами, тоді українці вистояли завдяки єдності та Силам оборони, однак нині суспільству гостро бракує не фізичного, а внутрішнього тепла.

Артистка наголосила, що агресія й масові нападки одне на одного лише посилюють відчуття холоду та виснаження. Саме тому, на її переконання, роль музикантів полягає в тому, щоб підтримувати людей своєю творчістю.

"Тіна дає це тепло як може: своєю музикою і своєю роботою. Вона артистка, а не чиновник, і намагається зігріти наші душі, поки ворог хоче нас заморозити. Не подобається пісня? Пройдіть повз. Але влаштовувати масовий психоз — це точно не те, що нам всім потрібно зараз", — написала Полякова.

Вона також підкреслила, що українці пройдуть цей складний період і стануть сильнішими, якщо збережуть людяність і підтримку одне одного. Наприкінці допису Полякова звернулася до колеги зі словами підтримки: "Обіймаю! Тримаємо стрій!".

Що передувало

Нещодавно Тіна Кароль анонсувала нову пісню, у якій відреагувала на реальність частих відключень світла й тепла через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. В одному з рядків співачка наголосила, що навіть за відсутності базових умов у домівках людям важливо зберігати добро та внутрішнє тепло.

Композиція викликала активну реакцію в соцмережах. Частина слухачів сприйняла її як форму моральної підтримки українців у складний період. Водночас інші користувачі поставилися до пісні критично — вони сумнівалися в тому, що артистка сама перебуває без світла, а також припускали, що відео до треку було зняте у "підвальних" умовах навмисно, задля емоційного ефекту. Саме ці припущення й стали приводом для масштабної дискусії та хвилі негативних коментарів на адресу співачки.

