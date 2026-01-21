Сергей Притула заговорил о бывшей жене: в каких они отношениях

Украинский волонтер и бывший шоумен Сергей Притула рассказал об отношениях с бывшей женой Юлией Андрийчук. У экс-пары подрастает сын-подросток Дмитрий.

Притула пришел на интервью к Маричке Падалко.

Сергей Притула о бывшей жене

"Я очень хорошо проанализировал, что происходило в первом браке. Причины того, что он накрылся медным тазом. Я не уверен, что мне нужно об этом (причинах развода, — Ред.) вслух рассказывать людям. Потому что это мои дела и моей бывшей жены. Я не лезу ни к кому в семью и мне не надо, чтобы кто-то копался в моей", — отметил волонтер.

В частности, бывший телеведущий сказал себе, что должен сделать со своей стороны, чтобы избежать подобных ошибок, и чего не хотел бы слышать в свою сторону, чтобы избежать этих ошибок.

"И вроде как удается", — сказал Сергей.

Также Притула пошутил, что не хочет разгневать мужскую аудиторию советами по отношениям в семье.

"Это мудрость, которая приходит с годами. Первое, никогда не рассказывайте, будучи в гостях у какой-то семьи, что вы что-то делаете, потому что вас женщина это попросила делать. Потому что как только ты переступаешь порог, то женщина и мужчина, у которых ты был в гостях, оказываются один на один. Должна быть мужская солидарность", — сказал шоумен.

Также Притула отметил, что Юлия не бросала ему обвинений, не обливала грязью, не настраивала против него сына.

"И получила взаимность такую", — отметил волонтер.

Сергей Притула с сыном Фото: Instagram @siriy_ua

Более того, Сергей Притула купил маме своего первенца квартиру на 150 кв. м после развода, а сам переехал в меньшую.

"Потому что мне больше не надо, а ребенок пусть подрастает с пространством вокруг", — сказал волонтер.

К тому же, Юлия донатила в его благотворительный фонд и публично это показывала.

Сергей Притула: личная жизнь

Волонтер более десяти лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

Сергей Притула воспитывает четверых детей. Кроме 8-летней Соломии и 4-летней Стефании, его жена родила 1 августа 2025 года сына Марка. Также экс-шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия.

Сергей Притула с женой Фото: Facebook

