Сергій Притула заговорив про колишню дружину: у яких вони стосунках
Український волонтер та колишній шоумен Сергій Притула розповів про стосунки з колишньою дружиною Юлією Андрійчук. В експари підростає син-підліток Дмитро.
Притула прийшов на інтервʼю до Марічки Падалко.
Сергій Притула про колишню дружину
"Я дуже добре проаналізував, що відбувалося в першому шлюбі. Причини того, що він накрився мідним тазом. Я не впевнений, що мені потрібно про це (причини розлучення, — Ред.) вголос розказувати людям. Тому що це мої справи і моєї колишньої дружини. Я не лізу ні до кого в сімʼю і мені не треба, щоб хтось копирсався в моїй", — зазначив волонтер.
Зокрема, колишній телеведучий сказав собі, що має зробити зі свого боку, щоб уникнути подібних помилок, і чого не хотів би чути у свій бік, щоб уникнути цих помилок.
"І наче як вдається", — сказав Сергій.
Також Притула пожартував, що не хоче розгнівати чоловічу аудиторію порадами щодо стосунків у родині.
"Це мудрість, яка приходить з роками. Перше, ніколи не розказуйте, будучи в гостях у якоїсь сімʼї, що ви щось робите, бо вас жінка це попросила робити. Бо як тільки ти переступаєш поріг, то жінка і чоловік, у яких ти був в гостях, опиняються один на один. Має бути чоловіча солідарність", — сказав шоумен.
Також Притула наголосив, що Юлія не кидала йому звинувачень, не обливала брудом, не налаштовувала проти нього сина.
"І отримала взаємність таку", — зазначив волонтер.
Ба більше, Сергій Притула купив мамі свого первістка квартиру на 150 кв. м після розлучення, а сам переїхав у меншу.
"Бо мені більше не треба, а дитина хай підростає з простором навколо", — сказав волонтер.
До того ж, Юлія донатила в його благодійний фонд та публічно це показувала.
Сергій Притула: особисте життя
Волонтер понад десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.
Сергій Притула виховує чотирьох дітей. Окрім 8-річної Соломії та 4-річної Стефанії, його дружина народила 1 серпня 2025 сина Марка. Також ексшоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра.
