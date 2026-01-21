Сергій Притула заговорив про колишню дружину: у яких вони стосунках

Український волонтер та колишній шоумен Сергій Притула розповів про стосунки з колишньою дружиною Юлією Андрійчук. В експари підростає син-підліток Дмитро.

Притула прийшов на інтервʼю до Марічки Падалко.

Сергій Притула про колишню дружину

"Я дуже добре проаналізував, що відбувалося в першому шлюбі. Причини того, що він накрився мідним тазом. Я не впевнений, що мені потрібно про це (причини розлучення, — Ред.) вголос розказувати людям. Тому що це мої справи і моєї колишньої дружини. Я не лізу ні до кого в сімʼю і мені не треба, щоб хтось копирсався в моїй", — зазначив волонтер.

Зокрема, колишній телеведучий сказав собі, що має зробити зі свого боку, щоб уникнути подібних помилок, і чого не хотів би чути у свій бік, щоб уникнути цих помилок.

"І наче як вдається", — сказав Сергій.

Також Притула пожартував, що не хоче розгнівати чоловічу аудиторію порадами щодо стосунків у родині.

Відео дня

"Це мудрість, яка приходить з роками. Перше, ніколи не розказуйте, будучи в гостях у якоїсь сімʼї, що ви щось робите, бо вас жінка це попросила робити. Бо як тільки ти переступаєш поріг, то жінка і чоловік, у яких ти був в гостях, опиняються один на один. Має бути чоловіча солідарність", — сказав шоумен.

Також Притула наголосив, що Юлія не кидала йому звинувачень, не обливала брудом, не налаштовувала проти нього сина.

"І отримала взаємність таку", — зазначив волонтер.

Сергій Притула із сином Фото: Instagram @siriy_ua

Ба більше, Сергій Притула купив мамі свого первістка квартиру на 150 кв. м після розлучення, а сам переїхав у меншу.

"Бо мені більше не треба, а дитина хай підростає з простором навколо", — сказав волонтер.

До того ж, Юлія донатила в його благодійний фонд та публічно це показувала.

Сергій Притула: особисте життя

Волонтер понад десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.

Сергій Притула виховує чотирьох дітей. Окрім 8-річної Соломії та 4-річної Стефанії, його дружина народила 1 серпня 2025 сина Марка. Також ексшоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра.

Сергій Притула з дружиною Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сергій Притула висловився щодо критики людей, які в час війни відпочивають у Буковелі.

Колишній телеведучий заявив, що з телевізійною кар'єрою покінчено назавжди.

Крім того, зірка телебачення вперше за довгий час показав свою дружину Катерину та трьох старших дітей.