Известная украинская певица попала в больницу: что произошло (фото)
Украинская певица Наталка Карпа рассказала, каким выдался день 21 января для ее семьи. Оказалось, что целый ряд неприятных ситуаций произошел за короткий промежуток времени.
В своем Instagram Карпа показалась в медицинской маске с капельницей в руке в день "семейного Армагеддона". Артистка попала в больницу из-за инфекционной болезни, которая вызвала сильную интоксикацию организма.
Наталка Карпа попала в больницу
По словам звезды, состояние было настолько тяжелым, что без поездки в больницу обойтись не удалось.
"Такое впечатление, что все бонусы, которые можно было собрать, мы собрали. У меня какая-то кишечная ф**ня — и такая, что интоксикация организма, которой я давно не помню. Выход из этого — прокапаться. Поехала в больницу", — написала Наталка Карпа, показавшись под капельницами.
"Черная полоса" продолжилась
Более того, на этом "приключения" не закончились. Пока артистка была в больнице, ее мама, которую Наташа называет бабушка Лидуся, сломала руку. Совсем недавно женщина сломала ногу. А после возвращения из больницы мама певицы пережила резкое повышение давления, а у дочери Златы поднялась температура.
"Через семь-девять дней должны сделать рентген, чтобы понять, не надо ли оперативного вмешательства", — рассказала Карпа.
Из-за такого быстрого течения неприятных событий артистка с нетерпением ждала 22 января, чтобы перевернуть календарь и оставить негатив позади.
