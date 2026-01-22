Відома українська співачка потрапила до лікарні: що сталося (фото)

Українська співачка Наталка Карпа розповіла, яким видався день 21 січня для її родини. Виявилося, що ціла низка неприємних ситуацій сталася за короткий проміжок часу.

У своєму Instagram Карпа показалася в медичній масці з крапельницею в руці в день "сімейного Армагедону". Артистка потрапила до лікарні через інфекційну хворобу, яка спричинила сильну інтоксикацію організму.

Наталка Карпа потрапила до лікарні

За словами зірки, стан був настільки важким, що без поїздки до лікарні обійтися не вдалося.

"Таке враження, що всі бонуси, які можна було зібрати, ми зібрали. У мене якась кишкова ф**ня — і така, що інтоксикація організму, якої я давно не пам’ятаю. Вихід з цього — прокапатися. Поїхала до лікарні", — написала Наталка Карпа, показавшись під крапельницями.

Наталка Карпа потрапила до лікарні Фото: Instagram

"Чорна смуга" продовжилася

Ба більше, на цьому "пригоди" не закінчилися. Поки артистка була в лікарні, її мама, яку Наталка називає бабуся Лідуся, зламала руку. Зовсім нещодавно жінка зламала ногу. А після повернення з лікарні мама співачки пережила різке підвищення тиску, а в доньки Злати піднялася температура.

"За сім-дев’ять днів маємо зробити рентген, щоб зрозуміти, чи не треба оперативного втручання", — розповіла Карпа.

Через такий швидкий перебіг неприємних подій артистка з нетерпінням чекала 22 січня, аби перегорнути календар і залишити негатив позаду.

Наталка Карпа потрапила до лікарні Фото: Instagram

