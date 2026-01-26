"Давайте не наглеть": украинка рассказала о схеме обмана в супермаркетах

Ирена, которая активно ведет свои социальные сети, попала в довольно неприятную ситуацию. Девушка ходила за покупками в один из супермаркетов, где к ней подошла бабушка с просьбой о помощи.

Украинка согласилась помочь пожилой женщине с продуктами, однако позже выяснилось, что это новая схема обмана. Бабушка подходит к покупателям в магазине и просит приобрести товар в корзине. Многие соглашаются, не понимая, что это часть стратегии. Как это работает, — узнавайте далее в материале Фокуса.

Бабушка в супермаркете

"История, как меня только что на**ла бабка в "Сильпо". Значит, подходит бабуля лет 75+ улыбается и говорит: "Доченька, купи мне еды". Смотрю в корзинку: масло, батон, молоко, сметана. Ну базочка. Ну, конечно, да, я только "за" помочь. Тут проходим мимо мяса и она просит окорочка. Я говорю: "Давайте домашнее лучше, будет больше жирка". Взвесили два, она возвращается и спрашивает: "Может, еще два?". Тут я понимаю, что что-то не так, не скромно как-то. Я говорю: "Нет, давайте не наглеть", — вспоминает Ирэна.

Ирена рассказала о ситуации в супермаркете Фото: Facebook

По ее словам, после этого бабушка начала вести себя очень самоуверенно.

"Рассчитываюсь, она сложила в пакет и взята чек. Я пошла дальше покупать багет и бананы за которыми пришла, но чуйка не подводит. Думаю, пройдусь гляну, есть ли стрекоза. А бабка есть, возле витрины с рыбой. Разводит молодую не бедную парочку на рыбу. Копченую первой необходимости. Ну я, конечно, им сказала. Афера не удалась", — добавляет автор истории.

Что пишут люди?

Пользователи в сети начали обсуждать рассказ, а также делиться собственным опытом.

"Полгода назад у меня племянница с подругой такую бабку затоварили на 2 тыс. грн, началось макаронами закончилось "красной рыбки хочется". Когда пелена с глаз спала, девушки решили немного проследить куда баба пойдет — оказалось на базарчик возле домов, продавать то все (масло, гречку, рыбку). Продавал другой человек, баба только приносила и снова шла в супермаркет охотиться на лохов", — пишет одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Поддерживаю автора на все 100%... У нас на районе есть женщина, которая просит, чтобы ей купили масло, крупы, макароны, то есть бакалею... И ситуация следующая. Моя знакомая ей закупила по несколько пачек. Пошла на базар, а та бабка продает на маленьком столике. И тут она подходит и говорит: "Ну для чего Вы так делаете?". А другие продавцы с базара говорят: "Это ее бизнес уже лет 15". К чему веду — иногда кому-то действительно нужно купить, но мы теряем доверие".

Комментарии от читателей Фото: Facebook

"Я была свидетелем другой ситуации. Возле витрины с пирожными стояла бабушка. Я заметила ее не сразу. Ничего ни у кого не просила, просто стояла долго и смотрела на пирожные. Когда я спросила, что ей купить, то выбрала самое маленькое пирожное, хотя я предлагала ей еще что-то выбрать. Поэтому не все одинаковы, и действительно те, кто больше всего нуждается, видимо, и не попросят. Этой бабушке за счастье было скромное пирожное", — поделилась следующая пользовательница.

