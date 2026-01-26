"Давайте не нагліти": українка розповіла про схему обману в супермаркетах

Ірена, яка активно веде свої соціальні мережі, потрапила в досить неприємну ситуацію. Дівчина ходила за покупками в один з супермаркетів, де до неї підійшла бабуся з проханням про допомогу.

Українка погодилась допомогти старенькій жінці з продуктами, однак пізніше з’ясувалось, що це нова схема обману. Бабуся підходить до покупців у магазині й просить придбати товар у кошику. Багато хто погоджується, не розуміючи, що це частина стратегії. Як це працює, — дізнавайтесь далі у матеріалі Фокусу.

Бабуся у супермаркеті

"Історія, як мене щойно на**ла бабка в "Сільпо". Значить, підходить бабуля років 75+ посміхається і каже: "Доця, купи мені їжі". Дивлюсь в корзинку: олія, батон, молоко, сметана. Ну базочка. Ну, звісно, так, я тільки "за" допомогти. Тут проходимо повз м’ясо і вона просить окорочок. Я кажу: "Давайте домашнє краще, буде більше жирку". Зважили два, вона повертається і питає: "Може, ще два?". Тут я чую, що щось дивно, не скромно якось. Кажу: "Ні, давайте не нагліти", — згадує Ірена.

Ірена розповіла про ситуацію в супермаркеті Фото: Facebook

За її словами, після цього бабуся почала вести себе дуже самовпевнено.

"Розраховуюсь, вона склала в пакет і взята чек. Я пішла далі купляти багет і банани за якими прийшла, але чуйка не підводить. Думаю, пройдусь гляну, чи є бабка. А бабка є, біля вітрини з рибою. Розводить молоду не бідну парочку на рибу. Копчену першої необхідності. Ну я, звісно, їм сказала. Афера не вдалась", — додає авторка історії.

Що пишуть люди?

Користувачі у мережі почали обговорювати розповідь, а також ділитися власним досвідом.

"Пів року тому у мене племінниця з подругою таку бабку затоварили на 2 тис. грн, почалось макаронами закінчилось "красной рибкі хочєтся". Коли пелена з очей спала, дівчата вирішили трохи прослідкувати куди баба піде — виявилось на базарчик біля будинків, продавати те все (масло, гречку, рибку). Продавала інша людина, баба тільки приносила і знову йшла в супермаркет полювати на лохів", — пише одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Підтримую автора на всі 100 % …В нас на районі є жіночка, що просить, щоб їй купили олію, крупи, макарони, тобто бакалію… І ситуація наступна. Моя знайома їй закупила по декілька пачок. Пішла на базар, а та бабка продає на маленькому столику. І тут вона підходить і каже: "Ну для чого Ви так робите ?". А інші продавці з базару кажуть: "Це її бізнес вже років 15". До чого веду — інколи комусь дійсно потрібно купити, але ми втрачаємо довіру".

Коментарі від читачів Фото: Facebook

"Я була свідком іншої ситуації. Біля вітрини з тістечками стояла бабуся. Я помітила її не одразу. Нічого ні в кого не просила, просто стояла довго і дивилась на тістечка. Коли я спитала, що їй купити, то вибрала найменше тістечко, хоча я пропонувала їй ще щось обрати. Тому не всі однакові, і справді ті, хто найбільше потребує, мабуть, і не попросять. Цій бабусі за щастя було скромне тістечко", — поділилась наступна користувачка.

