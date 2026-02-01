Украинка показала свою каюту на круизном лайнере: люди пишут, что там страшно (фото)

Путешественница Татьяна, которая побывала в более чем 40 странах мира, показала подписчикам в социальных сетях свою каюту на круизном лайнере. Однако далеко не всем это пришлось по душе.

Татьяна опубликовала короткий ролик с обзором своего временного жилья. За окном можно увидеть Канарские острова (Испания), а также бескрайние просторы Атлантического океана. Больше о ее опыте, — читайте в материале Фокуса.

"Зимой Атлантический океан немного буйный. Видите, какие волны. Но нас не качает, все спокойно", — прокомментировала она.

Украинки на круизном лайнере

В каюте можно увидеть большую двуспальную кровать, тумбочки с лампами и коричневые шторы. На полу постелен ковролин.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

"У меня после фильма "Титаник" паничка на такие путешествия";

Каюта на круизном лайнере Фото: TikTok

"За двое суток из Испании до Тенерифе я чуть не сдохла, я даже не представляла, что такое может быть! Это было мое первое и последнее путешествие на пароме! А вообще классно, если бы не моя морская болезнь";

"Я просто стояла на берегу Атлантического океана и меня брал такой страх, потому еще это такая сила, такое бездонное величие, мне было бы страшно!".

Відео дня

В другом видео она показала, как выглядит каюта с палубой.

