Українка показала свою каюту на круїзному лайнері: люди пишуть, що там страшно (фото)

Мандрівниця Тетяна, яка побувала в понад 40 країнах світу, показала підписникам у соціальних мережах свою каюту на круїзному лайнері. Однак далеко не всім це припало до душі.

Тетяна опублікувала короткий ролик з оглядом свого тимчасового помешкання. За вікном можна побачити Канарські острови (Іспанія), а також безкраї простори Атлантичного океану. Більше про її досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Взимку Атлантичний океан трохи буйний. Бачите, які хвилі. Але нас не хитає, все спокійно", — прокоментувала вона.

Українки на круїзному лайнері

У каюті можна побачити велике двоспальне ліжко, тумбочки з лампами та коричневі штори. На підлозі постелений ковролін.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.

"У мене після фільму "Титанік" панічка на такі подорожі";

Каюта на круїзному лайнері Фото: TikTok

"За дві доби з Іспанії до Тенерифе я чуть не здохла, я навіть не уявляла, що таке може бути! Це була моя перша і остання подорож паромом! А взагалі класно, якби не моя морська хвороба";

"Я просто стояла на березі Атлантичного океану і мене брав такий страх, тому ще це така сила, така бездонна велич, мені було б страшно!".

Відео дня

В іншому відео вона показала, який вигляд має каюта з палубою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, повідомлялося про пару, яка продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.