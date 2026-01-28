Поддержите нас UA
Известный певец погиб после тяжелого ранения на фронте: все подробности (фото)

Николай Дзяк погиб на фронте
Погиб музыкант и лейтенант Николай Дзяк | Фото: Instagram

На войне против российских оккупантов погиб лейтенант, а также солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк.

Жизнь защитника оборвалась 27 января в больнице в результате тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания. Об этом пишут в социальных сетях коллеги и друзья музыканта.

Николай Дзяк стал на защиту Украины в начале полномасштабной агрессии РФ в звании лейтенанта медицинской службы. Он получил критические ранения в декабре 2025 года на передовой. Несмотря на усилия врачей, которые более месяца боролись за его жизнь, спасти защитника не удалось.

Николай Дзяк погиб на фронте
Николай Дзяк стал на защиту Украины в начале полномасштабной агрессии РФ
Фото: Instagram

"Мир музыкантов нашего города очень мал, и все друг друга хорошо знают. Николай был большой частью того мира. Помните его", — написал музыкант и военный Никита Козачинский.

"Некоторые называли его "Коля-Космос", потому что он ловил свою творческую волну и будто шел в какое-то другое измерение. А некоторые, особенно подростки в студенческом лагере, часто звали его "Коля-Витас". Потому что поздно вечером, на пирсе, под гитару, его песни вызывали бурные овации и дружеские подпевки", — вспоминают близкие музыканта.

Биография Николая Дзяка

Николай был не только талантливым вокалистом, но и ученым. Он окончил Днепровскую медицинскую академию, совмещал творчество с преподавательской деятельностью и экологическими исследованиями. Имеет в активе более 30 научных работ.

В музыкальных кругах Днепра его знали как фронтмена знаковых групп: с 2008 года выступал вместе с "Тайной Третьей Планеты", а с 2011-го — коллективом "Дом Грибоедова".

Коллеги и друзья вспоминают Николая как неотъемлемую часть культурной жизни города и преданного своему делу профессионала. Через две недели ему должно было исполниться 41 год.

