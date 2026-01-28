Известный певец погиб после тяжелого ранения на фронте: все подробности (фото)

На войне против российских оккупантов погиб лейтенант, а также солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк.

Жизнь защитника оборвалась 27 января в больнице в результате тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания. Об этом пишут в социальных сетях коллеги и друзья музыканта.

Николай Дзяк стал на защиту Украины в начале полномасштабной агрессии РФ в звании лейтенанта медицинской службы. Он получил критические ранения в декабре 2025 года на передовой. Несмотря на усилия врачей, которые более месяца боролись за его жизнь, спасти защитника не удалось.

Николай Дзяк стал на защиту Украины в начале полномасштабной агрессии РФ Фото: Instagram

"Мир музыкантов нашего города очень мал, и все друг друга хорошо знают. Николай был большой частью того мира. Помните его", — написал музыкант и военный Никита Козачинский.

Відео дня

"Некоторые называли его "Коля-Космос", потому что он ловил свою творческую волну и будто шел в какое-то другое измерение. А некоторые, особенно подростки в студенческом лагере, часто звали его "Коля-Витас". Потому что поздно вечером, на пирсе, под гитару, его песни вызывали бурные овации и дружеские подпевки", — вспоминают близкие музыканта.

Биография Николая Дзяка

Николай был не только талантливым вокалистом, но и ученым. Он окончил Днепровскую медицинскую академию, совмещал творчество с преподавательской деятельностью и экологическими исследованиями. Имеет в активе более 30 научных работ.

В музыкальных кругах Днепра его знали как фронтмена знаковых групп: с 2008 года выступал вместе с "Тайной Третьей Планеты", а с 2011-го — коллективом "Дом Грибоедова".

Коллеги и друзья вспоминают Николая как неотъемлемую часть культурной жизни города и преданного своему делу профессионала. Через две недели ему должно было исполниться 41 год.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный австралийский актер и модель Джулиан Мак-Магон умер в возрасте 56 лет. Он долгое время тайно боролся с онкологией, однако именно эта болезнь оборвала его жизнь.

В возрасте 46 лет не стало популярного американского актера кино и телевидения Джеймса Ренсона. Он снялся в частности в фильмах "Синистер", "Оно 2", "Черный телефон" и других.

7 декабря 2025 года на 38-м году жизни остановилось сердце солиста известной украинской группы ADAM Михаила Клименко. Музыкант в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой болезнью и последние три недели находился в коме.