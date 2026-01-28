Відомий співак загинув після важкого поранення на фронті: всі подробиці (фото)

На війні проти російських окупантів загинув лейтенант, а також соліст гуртів "Таємниця Третьої Планети" та "Будинок Грибоєдова" Микола Дзяк.

Життя захисника обірвалося 27 січня в лікарні внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Про це пишуть в соціальних мережах колеги та друзі музиканта.

Микола Дзяк став на захист України на початку повномасштабної агресії РФ у званні лейтенанта медичної служби. Він отримав критичні поранення у грудні 2025 року на передовій. Попри зусилля лікарів, які понад місяць боролися за його життя, врятувати захисника не вдалося.

Микола Дзяк став на захист України на початку повномасштабної агресії РФ Фото: Instagram

"Світ музикантів нашого міста дуже малий, і всі одне одного добре знають. Микола був великою частиною того світу. Пам’ятайте його", — написав музикант і військовий Микита Козачинський.

Відео дня

"Дехто називав його "Коля-Космос", бо він ловив свою творчу хвилю і ніби йшов у якийсь інший вимір. А дехто, особливо підлітки в студентському таборі, часто кликав його "Коля-Вітас". Бо пізно ввечері, на пірсі, під гітару, його пісні викликали бурхливі овації та дружні підспіви", — згадують близькі музиканта.

Біографія Миколи Дзяка

Микола був не лише талановитим вокалістом, а й науковцем. Він закінчив Дніпровську медичну академію, поєднував творчість із викладацькою діяльністю та екологічними дослідженнями. Має у доробку понад 30 наукових праць.

У музичних колах Дніпра його знали як фронтмена знакових гуртів: із 2008 року виступав разом з "Таємницею Третьої Планети", а з 2011-го — колективом "Будинок Грибоєдова".

Колеги та друзі згадують Миколу як невід’ємну частину культурного життя міста та відданого своїй справі професіонала. За два тижні йому мало виповнитися 41 рік.

