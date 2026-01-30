"Я это обязательно расскажу": Тина Кароль назвала хейт в соцсетях атакой и указала на инициатора

Певица Тина Кароль заявила, что волна негатива после видео с песней об отсутствии света и тепла была результатом целенаправленной атаки. По ее словам, речь идет об элементе гибридной войны и попытке спровоцировать внутренние конфликты в Украине.

Тина Кароль рассказала, что записала короткое видео с пением песни о "добре" после того, как в студии выключили свет, в результате чего был уничтожен файл с ее треком. По словам певицы, ролик сняли в щитовой харьковского метро. Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Мы прекрасно знаем, как произошла эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы это расследуем сейчас... Не может появляться 400 комментариев в час под видео".

Кароль отметила, что о скандале вокруг нее писали даже в России, поэтому она расценивает это как попытку разжечь противостояние внутри страны. Артистка убеждена, что ситуация является частью гибридной войны.

"Сегодня у нас забирают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, ощущение безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются сталкивать между собой. Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки", — заявила она.

Извинения, которое Тина Кароль записала для украинцев, певица назвала попыткой объединить "думаючую Украину". По ее словам, после этого она получила много слов поддержки.

"Я была готова это сделать с легкостью, просто чтобы остановить это нашествие. Для меня это было важно. Это как писали: "в Славянске не улыбаться возле стелы". А я думаю — наоборот. Военные ждут, чтобы ты пришел и принес жизнь. Важно, чтобы в этой встрече была жизнь, чтобы это был водоворот крутых эмоций, что-то живое".

Что предшествовало

Недавно Тина Кароль анонсировала новую песню, в которой отреагировала на реальность частых отключений света и тепла из-за последствий российских атак по энергетической инфраструктуре. В одной из строк певица отметила, что даже при отсутствии базовых условий в домах людям важно сохранять добро и внутреннее тепло.

Композиция вызвала активную реакцию в соцсетях. Часть слушателей восприняла ее как форму моральной поддержки украинцев в сложный период. В то же время другие пользователи отнеслись к песне критически — они сомневались в том, что артистка сама находится без света, а также предполагали, что видео к треку было снято в "подвальных" условиях намеренно, для эмоционального эффекта. Именно эти предположения и стали поводом для масштабной дискуссии и волны негативных комментариев в адрес певицы.

