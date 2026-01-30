"Я це обов'язково розкажу": Тіна Кароль назвала хейт в соцмережах атакою й вказала на ініціатора

Співачка Тіна Кароль заявила, що хвиля негативу після відео з піснею про відсутність світла і тепла була результатом цілеспрямованої атаки. За її словами, йдеться про елемент гібридної війни та спробу спровокувати внутрішні конфлікти в Україні.

Тіна Кароль розповіла, що записала коротке відео зі співом пісні про "добро" після того, як у студії вимкнули світло, внаслідок чого було знищено файл з її треком. За словами співачки, ролик зняли у щитовій харківського метро. Про це вона розказала в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми прекрасно знаємо, як відбулась ця атака у соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розкажу, тому що ми це розслідуємо зараз… Не може з'являтися 400 коментарів на годину під відео".

Кароль зазначила, що про скандал довкола неї писали навіть у Росії, тому вона розцінює це як спробу розпалити протистояння всередині країни. Артистка переконана, що ситуація є частиною гібридної війни.

"Сьогодні в нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки", — заявила вона.

Вибачення, яке Тіна Кароль записала для українців, співачка назвала спробою об’єднати "думаючу Україну". За її словами, після цього вона отримала багато слів підтримки.

"Я була готова це зробити з легкістю, просто щоб зупинити цю навалу. Для мене це було важливо. Це як писали: "в Слов'янську не посміхатися біля стели". А я думаю — навпаки. Військові чекають, щоб ти прийшов і приніс життя. Важливо, щоб у цій зустрічі було життя, щоб це був вирій крутих емоцій, щось живе".

Що передувало

Нещодавно Тіна Кароль анонсувала нову пісню, у якій відреагувала на реальність частих відключень світла й тепла через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. В одному з рядків співачка наголосила, що навіть за відсутності базових умов у домівках людям важливо зберігати добро та внутрішнє тепло.

Композиція викликала активну реакцію в соцмережах. Частина слухачів сприйняла її як форму моральної підтримки українців у складний період. Водночас інші користувачі поставилися до пісні критично — вони сумнівалися в тому, що артистка сама перебуває без світла, а також припускали, що відео до треку було зняте у "підвальних" умовах навмисно, задля емоційного ефекту. Саме ці припущення й стали приводом для масштабної дискусії та хвилі негативних коментарів на адресу співачки.

