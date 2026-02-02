"Гнобил каждого": Жураковская рассказала об актере, который ей угрожал (фото)

Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская вспомнила, как ее коллега по цеху Лев Сомов угрожал после отказа продлевать контракт.

Звезда фильма "Ну мам" дала интервью Алине Доротюк. Ведущая вспомнила, как студенты Сомова публично свидетельствовали о нем.

Олеся Жураковская о скандале с Сомовым

"Так много лет прошло. Что тут вспоминать. Человек в принципе наслаждается, когда он кого-то унижает. Мне кажется, что ни одна красивая женщина, которая пришла в театр, если она еще и талантливая, не обошла критики и издевательств Льва Сомова. Когда я не продлевала с ним контракт, он выходил из кабинета и мне угрожал. Человек в принципе себя так ведет. Я бы какие-то вещи могла сказать, но есть цензура. Вы не сможете это запекать. Как он общался со студентами", — рассказала Жураковская.

Актриса отметила, что знает это из личных историй хороших знакомых.

"То, что она рассказывала, дыбом становятся косы. То, что было в театре, он, кажется, притеснял каждого, кто не мог дать отпор. Истории какие-то такие некрасивые", — добавила Олеся Жураковская.

Лев Сомов Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Скандал со Львом Сомовым

В начале 2025 года ряд студенток дали интервью Алине Доротюк, в которых рассказали об абьюзе со стороны актера и преподавателя Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД). Льва Сомова обвинили в психологическом насилии. Бывшая студентка Киевского международного университета Диана Ставницкая заявила, что он ее унижал и даже дал пощечину.

"В тот день, когда я решила уйти с курса, он начал мне говорить: "Ты ходишь по сцене как проститутка, такая же как и твоя мама. Неудивительно, что отец ушел из семьи. Это была последняя фраза перед тем, как он дал мне пощечину", — вспомнила она.

Сам Сомов называл это клеветой.

А актриса Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой Александра Мироненко обвинила Сомова в насилии и унижениях. По ее словам, он бросался бутылками с водой в студентов и нецензурно ругался.

