"Гнобив кожного": Жураківська розповіла про актора, який їй погрожував (фото)

Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська пригадала, як її колега по цеху Лев Сомов погрожував після відмови продовжувати контракт.

Зірка фільму "Ну мам" дала інтервʼю Аліні Доротюк. Ведуча пригадала, як студенти Сомова публічно свідчили про нього.

Олеся Жураківська про скандал із Сомовим

"Так багато років пройшло. Що тут згадувати. Людина в принципі насолоджується, коли вона когось принижує. Мені здається, що жодна красива жінка, яка прийшла в театр, якщо вона ще й талановита, не оминула критики і знущань Льва Сомова. Коли я не продовжувала з ним контракт, він виходив з кабінету і мені погрожував. Людина в принципі себе так веде. Я би якісь речі могла сказати, але є цензура. Ви не зможете це запікати. Як він спілкувався зі студентами", — розповіла Жураківська.

Акторка наголосила, що знає це з особистих історій хороших знайомих.

Відео дня

"Те, що вона розповідала, дибки стають коси. Те, що було в театрі, він, здається, гнобив кожного, хто не міг дати відсіч. Історії якісь такі некрасиві", — додала Олеся Жураківська.

Лев Сомов Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Скандал з Львом Сомовим

На початку 2025 року низка студенток дали інтервʼю Аліні Доротюк, у яких розповіли про абʼюз з боку актора та викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД). Льва Сомова звинуватили у психологічному насильстві. Колишня студентка Київського міжнародного університету Діана Ставницька заявила, що він її принижував та навіть дав ляпас.

"У той день, коли я вирішила піти з курсу, він почав мені казати: "Ти ходиш по сцені як повія, така ж як і твоя мама. Не дивно, що батько пішов із сім'ї. Це була остання фраза перед тим, як він дав мені ляпаса", — пригадала вона.

Сам Сомов називав це наклепом.

А акторка Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко звинуватила Сомова у насиллі та приниженнях. За її словами, він кидався пляшками із водою у студентів та нецензурно лаявся.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У березні 2025 року Олеся Жураківська, яку знають за роллю в серіалі "Мама" і "Кріпосна", потрапила в ДТП на Одеській трасі. В її авто влетів інший автомобіль.

Акторка прокоментувала зраду своєї подруги Ірини Горбачової, яка підтримала Росію.

Крім того, колишньому директору "Молодого театру" Андрію Білоусу, якого звинувачують у домаганнях, оголосили підозру.