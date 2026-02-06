74 года назад Елизавета II стала королевой. Как она встретила Филиппа — любовь всей жизни (фото)
6 февраля 1952 года юная принцесса Елизавета II фактически стала королевой Великобритании, правив ею дольше всех до момента своей смерти в 2022 году. Хотя официальная коронация состоялась позже, в тот день умер отец Елизаветы, король Георг VI, здоровье которого ухудшалось в течение последнего года.
По этому случаю Фокус вспоминает любовную историю королевы Елизаветы II, единственным избранником которой на всю жизнь стал ее брат.
Королева Елизавета II и принц Филипп — родственники?
Елизавета и Филипп были четвероюродными братом и сестрой — их общими прапрабабушкой и прадедушкой были королева Виктория и принц Альберт.
Юная принцесса, которая по стечению обстоятельств стала впоследствии королевой, познакомилась с будущим мужем в 1934 году на свадьбе кузины Филиппа принцессы Греции и Дании Марины и принца Джорджа, герцога Кентского, дяди Елизаветы по линии отца.
После встречи в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте в июле 1939 года 13-летняя Елизавета влюбилась в парня, и они начали обмениваться письмами. А в 1946 году пара обручилась.
Король Георг принял просьбу Филиппа о руке и сердце дочери при одном условии: официальная помолвка будет отложена до 21-го дня рождения Елизаветы. Об этом официально сообщили 9 июля 1947 года. Филипп подарил избраннице трехкаратное кольцо с бриллиантом, которое состояло из "центрального камня, обрамленного десятью меньшими бриллиантами". Интересно, что бриллианты были взяты из тиары, которая принадлежала матери мужа, принцессе Алисе Баттенбергской.
Свадьба королевы Елизаветы
20 ноября 1947 года юная еще принцесса Елизавета вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа (при рождении принцем Греческим и Датским). Многие выступали против этого брака из-за православности мужа, отсутствия у него состояния и того, что сестры Филиппа женились на немецких принцах, которые были сторонниками нацистов. Против была даже мать невесты, но этот союз таки случился и вошел в историю.
Церемония прошла в легендарном Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Филипп после свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. А перед свадьбой отказался от своего греческого и датского титулов и перешел из греческой православной веры в англиканство.
Интересно, что мужчина так и не стал королем: до смерти в 2021 году он сохранил титул принца.
Детали свадьбы
Платье Елизаветы создал Норман Гартнелл: оно состояло из мотивов лилий и апельсиновых цветов. Свадебные туфли невесты были изготовлены из атласа и украшены серебром и жемчугом.
А свадебный букет из белых орхидей вернули в Вестминстерское аббатство на следующий день после праздника, чтобы положить его на могилу Неизвестного солдата, следуя традиции, начатой матерью Елизаветы на ее свадьбе в 1923 году.
В частности, в день свадьбы тиара принцессы сломалась. Поэтому быстро искали придворного ювелира, чтобы тот починил украшение.
Тем временем принц Филипп был одет в свою военно-морскую форму с медалями и звездной эмблемой Кавалера Благороднейшего ордена Подвязки. Он также носил церемониальный меч, которым даже разрезал свадебный торт.
Жизнь после свадьбы
После бракосочетания резиденцией пары стал Кларенс-хаус, но с 1946 по 1953 Филипп находился в основном на Мальте, где проходил службу в качестве офицера Королевского флота.
14 ноября 1948 года Елизавета II родила первого ребенка — Чарльза III, который в 2023 году официально стал королем Великобритании и правит ею до сих пор. 15 августа 1950 года родила дочь — принцессу Анну. Впоследствии на свет появились принц Эдвард и скандальный экс-бринц Эндрю, связанный с преступником Джеффри Эпштейном.
Принц Филипп ушел из жизни в 2021 году, не дожив до своего 100-летия совсем немного. Через год не стало и его жены. Теперь королевством правит их первенец Чарльз.
