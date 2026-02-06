74 года назад Елизавета II стала королевой. Как она встретила Филиппа — любовь всей жизни (фото)

6 февраля 1952 года юная принцесса Елизавета II фактически стала королевой Великобритании, правив ею дольше всех до момента своей смерти в 2022 году. Хотя официальная коронация состоялась позже, в тот день умер отец Елизаветы, король Георг VI, здоровье которого ухудшалось в течение последнего года.

По этому случаю Фокус вспоминает любовную историю королевы Елизаветы II, единственным избранником которой на всю жизнь стал ее брат.

Королева Елизавета II и принц Филипп — родственники?

Елизавета и Филипп были четвероюродными братом и сестрой — их общими прапрабабушкой и прадедушкой были королева Виктория и принц Альберт.

Юная принцесса, которая по стечению обстоятельств стала впоследствии королевой, познакомилась с будущим мужем в 1934 году на свадьбе кузины Филиппа принцессы Греции и Дании Марины и принца Джорджа, герцога Кентского, дяди Елизаветы по линии отца.

После встречи в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте в июле 1939 года 13-летняя Елизавета влюбилась в парня, и они начали обмениваться письмами. А в 1946 году пара обручилась.

Король Георг принял просьбу Филиппа о руке и сердце дочери при одном условии: официальная помолвка будет отложена до 21-го дня рождения Елизаветы. Об этом официально сообщили 9 июля 1947 года. Филипп подарил избраннице трехкаратное кольцо с бриллиантом, которое состояло из "центрального камня, обрамленного десятью меньшими бриллиантами". Интересно, что бриллианты были взяты из тиары, которая принадлежала матери мужа, принцессе Алисе Баттенбергской.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день коронации Фото: Википедия

Свадьба королевы Елизаветы

20 ноября 1947 года юная еще принцесса Елизавета вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа (при рождении принцем Греческим и Датским). Многие выступали против этого брака из-за православности мужа, отсутствия у него состояния и того, что сестры Филиппа женились на немецких принцах, которые были сторонниками нацистов. Против была даже мать невесты, но этот союз таки случился и вошел в историю.

Церемония прошла в легендарном Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Филипп после свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. А перед свадьбой отказался от своего греческого и датского титулов и перешел из греческой православной веры в англиканство.

Интересно, что мужчина так и не стал королем: до смерти в 2021 году он сохранил титул принца.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы Фото: Википедия

Детали свадьбы

Платье Елизаветы создал Норман Гартнелл: оно состояло из мотивов лилий и апельсиновых цветов. Свадебные туфли невесты были изготовлены из атласа и украшены серебром и жемчугом.

А свадебный букет из белых орхидей вернули в Вестминстерское аббатство на следующий день после праздника, чтобы положить его на могилу Неизвестного солдата, следуя традиции, начатой матерью Елизаветы на ее свадьбе в 1923 году.

В частности, в день свадьбы тиара принцессы сломалась. Поэтому быстро искали придворного ювелира, чтобы тот починил украшение.

Тем временем принц Филипп был одет в свою военно-морскую форму с медалями и звездной эмблемой Кавалера Благороднейшего ордена Подвязки. Он также носил церемониальный меч, которым даже разрезал свадебный торт.

Принц Филипп Фото: The Royal Family

Жизнь после свадьбы

После бракосочетания резиденцией пары стал Кларенс-хаус, но с 1946 по 1953 Филипп находился в основном на Мальте, где проходил службу в качестве офицера Королевского флота.

14 ноября 1948 года Елизавета II родила первого ребенка — Чарльза III, который в 2023 году официально стал королем Великобритании и правит ею до сих пор. 15 августа 1950 года родила дочь — принцессу Анну. Впоследствии на свет появились принц Эдвард и скандальный экс-бринц Эндрю, связанный с преступником Джеффри Эпштейном.

Принц Филипп ушел из жизни в 2021 году, не дожив до своего 100-летия совсем немного. Через год не стало и его жены. Теперь королевством правит их первенец Чарльз.

Принц Филипп и королева Елизавета Фото: People

