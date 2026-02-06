74 роки тому Єлизавета ІІ стала королевою. Як вона зустріла Філіпа — кохання всього життя (фото)

6 лютого 1952 року юна принцеса Єлизавета ІІ фактично стала королевою Великої Британії, правивши нею найдовше до моменту своєї смерті у 2022 році. Хоча офіційна коронація відбулася пізніше, у той день помер батько Єлизавети, король Георг VI, здоровʼя якого погіршувалось протягом останнього року.

З цієї нагоди Фокус пригадує любовну історію королеви Єлизавети ІІ, єдиним обранцем якої на все життя став її брат.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп — родичі?

Єлизавета та Філіп були чотириюрідними братом і сестрою — їхніми спільними прапрабабусею та прадідусем були королева Вікторія та принц Альберт.

Юна принцеса, яка за збігом обставин стала згодом королевою, познайомилася з майбутнім чоловіком у 1934 році на весіллі кузини Філіпа принцеси Греції й Данії Марини та принца Джорджа, герцога Кентського, дядька Єлизавети по лінії батька.

Після зустрічі в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті в липні 1939 року 13-річна Єлизавета закохалася в хлопця, і вони почали обмінюватися листами. А в 1946 році пара заручилася.

Король Георг прийняв прохання Філіпа про руку та серце доньки за однієї умови: офіційні заручини будуть відкладені до 21-го дня народження Єлизавети. Про це офіційно повідомили 9 липня 1947 року. Філіп подарував обраниці трикаратну каблучку з діамантом, яка складалася з "центрального каменю, обрамленого десятьма меншими діамантами". Цікаво, що діаманти були взяті з тіари, яка належала матері чоловіка, принцесі Алісі Баттенбергській.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп у день коронації Фото: Вікіпедія

Весілля королеви Єлизавети

20 листопада 1947 року юна ще принцеса Єлизавета одружилася з герцогом Единбурзьким Філіпом (при народженні принцом Грецьким і Данським). Багато хто виступав проти цього шлюбу через православність чоловіка, відсутність у нього статків і те, що сестри Філіпа одружилися з німецькими принцами, які були прихильниками нацистів. Проти була навіть мати нареченої, але цей союз таки стався і увійшов в історію.

Церемонія пройшла в легендарному Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Філіп після весілля отримав титул герцога Единбурзького. А перед весіллям відмовився від свого грецького та данського титулів та перейшов з грецької православної віри в англіканство.

Цікаво, що чоловік так і не став королем: до смерті у 2021 році він зберіг титул принца.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп у день весілля Фото: Вікіпедія

Деталі весілля

Сукню Єлизавети створив Норман Гартнелл: вона складалася з мотивів лілій та апельсинових квітів. Весільні туфлі нареченої були виготовлені з атласу та оздоблені сріблом і перлами.

А весільний букет з білих орхідей повернули до Вестмінстерського абатства наступного дня після свята, щоб покласти його на могилу Невідомого солдата, дотримуючись традиції, започаткованої матір'ю Єлизавети на її весіллі в 1923 році.

Зокрема, у день весілля тіара принцеси зламалася. Тому швидко шукали придворного ювеліра, аби той полагодив прикрасу.

Тим часом принц Філіп був одягнений у свою військово-морську форму з медалями та зірковою емблемою Кавалера Найблагороднішого ордена Підв'язки. Він також носив церемоніальний меч, яким навіть розрізав весільний торт.

Принц Філіп Фото: The Royal Family

Життя після весілля

Після одруження резиденцією пари став Кларенс-гаус, але з 1946 до 1953 Філіп перебував в основному на Мальті, де проходив службу як офіцер Королівського флоту.

14 листопада 1948 року Єлизавета ІІ народила першу дитину — Чарльза ІІІ, який у 2023 році офіційно став королем Великої Британії і править нею досі. 15 серпня 1950 року народила доньку — принцесу Анну. Згодом на світ зʼявилися принц Едвард та скандальний експринц Ендрю, повʼязаний зі злочинцем Джеффрі Епштейном.

Принц Філіп пішов з життя у 2021 році, не доживши до свого 100-річчя зовсім трохи. Через рік не стало і його дружини. Тепер королівством править їхній первісток Чарльз.

Принц Філіп та королева Єлизавета Фото: People

