"Раскрываю секреты": Илона Гвоздева призналась, что имеет зависимости

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась с подписчиками личными признаниями. В соцсетях она опубликовала список собственных зависимостей — от глубоко личных до вполне обыденных.

В заметке в Instagram Илона Гвоздева объяснила, что хочет быть ближе к своей аудитории, поэтому решила откровенно рассказать о вещах, без которых не представляет своей жизни. В частности, она призналась, что больше всего "зависима" от семьи и танцев, а также обожает учиться и делиться опытом как спикер.

В топ-10 зависимостей Илоны Гвоздевой вошли семья, танцы, кофе, обучение, окрошка, авторское пространство WES, танцевальные проекты, курение, уход за собой и спикерство.

Кто такая Илона Гвоздева

Илона Гвоздева получила широкую известность благодаря участию в телевизионных талант-шоу. Особую популярность ей принесла победа в проекте "Танцы со звездами" в 2018 году в паре с Игорем Ласточкиным.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Илона Гвоздева отреагировала на новогоднее возвращение шоу, судьями которого станут Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик.

Танцовщица поделилась подробностями своей жизни и показала дом под Киевом, который они с мужем построили с нуля. Стоимость жилья уже превысила 200 тысяч долларов, а некоторые работы еще не закончены.

Кроме того, Илона Гвоздева поскандалила со своей подписчицей в Instagram, которая сделала замечание, что звезды не должны просить обычных людей скидываться на сборы.