"Розкриваю секрети": Ілона Гвоздьова зізналась, що має залежності

Хореографиня Ілона Гвоздьова | Фото: Instagram

Українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова поділилася з підписниками особистими зізнаннями. У соцмережах вона опублікувала список власних залежностей — від глибоко особистих до цілком буденних.

У дописі в Instagram Ілона Гвоздьова пояснила, що хоче бути ближчою до своєї аудиторії, тому вирішила відверто розповісти про речі, без яких не уявляє свого життя. Зокрема, вона зізналася, що найбільше "залежна" від родини та танців, а також обожнює навчатися й ділитися досвідом як спікерка.

До топ-10 залежностей Ілони Гвоздьової увійшли сім’я, танці, кава, навчання, окрошка, авторський простір WES, танцювальні проєкти, паління, догляд за собою та спікерство.

Хто така Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова здобула широку впізнаваність завдяки участі в телевізійних талант-шоу. Особливу популярність їй принесла перемога у проєкті "Танці з зірками" у 2018 році в парі з Ігорем Ласточкіним.

Крім того, Ілона Гвоздьова поскандалила зі своєю підписницею в Instagram, яка зробила зауваження, що зірки не повинні просити звичайних людей скидатися на збори.