Украинская модель из Мариуполя появится в "Дьявол носит Prada 2" (видео)

Украинская модель из Мариуполя Крис Кристал, которая участвовала в показах известных домов моды, появится в эпизоде фильма "Дьявол носит Prada 2", который выйдет на экраны этой весной.

Совсем недавно украинская модель Вера Бошкова открывала показ в рамках Парижской недели моды. А о кинодебюте пишет канал "Конь в пальто от Гуччи".

Крис Кристал дефилировала на том самом показе Dolce&Gabbana, где в первом ряду сидела Мерил Стрип в образе Миранды Пристли, так что фэшн-шоу стало частью ленты.

Украинская модель в "Дьявол носит Prada 2": кто она

Крис Кристал родилась в Мариуполе. В 2022 году девушка переехала в Киев, где в 15 лет ее заскаутило модельное агентство UR Models.

Украинка принимала участие в показах Miu Miu, Acne Studios, Victoria Beckham, Miu Miu, Prada и многих других.

Крис Кристал Фото: Instagram

Возвращение "Дьявол носит Прада"

"Спустя почти двадцать лет после своих культовых ролей Миранды, Энди, Эмили и Найджела — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные офисы журнала Runway в долгожданном сиквеле феномена 2006 года, который определил целое поколение", — говорится в пресс-релизе киностудии.

Відео дня

К исполнению своих ролей вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Кинолента выходит в украинский прокат 30 апреля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала трейлер второй части культового фильма "Дьявол носит Prada".

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для читателей Фокуса шесть фильмов о выживании зимой, которые держат в напряжении до последней минуты.

Также Фокус писал о шести интересных фильмах февраля 2026 года. Самый громкий релиз февраля — бурная история любви от провокационного режиссера Эмиральды Феннел "Мятежный перевал" с Марго Робби в главной роли.