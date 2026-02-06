Українська модель з Маріуполя зʼявиться в "Диявол носить Prada 2" (відео)

Українська модель з Маріуполя Кріс Крістал, яка брала участь у показах відомих домів моди, з'явиться в епізоді фільму "Диявол носить Prada 2", який вийде на екрани цієї весни.

Зовсім нещодавно українська модель Віра Бошкова відкривала показ у рамках Паризького тижня моди. А про кінодебют пише канал "Кінь в пальто від Гуччі".

Кріс Крістал дефілювала на тому самому показі Dolce&Gabbana, де в першому ряду сиділа Меріл Стріп в образі Міранди Прістлі, тож фешн-шоу стало частиною стрічки.

Українська модель в "Диявол носить Prada 2": хто вона

Кріс Крістал народилася в Маріуполі. У 2022 році дівчина переїхала до Києва, де у 15 років її заскаутила модельна агенція UR Models.

Українка брала участь у показах Miu Miu, Acne Studios, Victoria Beckham, Miu Miu, Prada та багатьох інших.

Кріс Крістал Фото: Instagram

Повернення "Диявол носить Prada"

"Майже через двадцять років після своїх культових ролей Міранди, Енді, Емілі та Найджела — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі — повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу Runway у довгоочікуваному сиквелі феномену 2006 року, який визначив ціле покоління", — йдеться в пресрелізі кіностудії.

До виконання своїх ролей повернулися Мерил Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Кінострічка виходить в український прокат 30 квітня.

