Українська модель з Маріуполя зʼявиться в "Диявол носить Prada 2" (відео)
Українська модель з Маріуполя Кріс Крістал, яка брала участь у показах відомих домів моди, з'явиться в епізоді фільму "Диявол носить Prada 2", який вийде на екрани цієї весни.
Зовсім нещодавно українська модель Віра Бошкова відкривала показ у рамках Паризького тижня моди. А про кінодебют пише канал "Кінь в пальто від Гуччі".
Кріс Крістал дефілювала на тому самому показі Dolce&Gabbana, де в першому ряду сиділа Меріл Стріп в образі Міранди Прістлі, тож фешн-шоу стало частиною стрічки.
Українська модель в "Диявол носить Prada 2": хто вона
Кріс Крістал народилася в Маріуполі. У 2022 році дівчина переїхала до Києва, де у 15 років її заскаутила модельна агенція UR Models.
Українка брала участь у показах Miu Miu, Acne Studios, Victoria Beckham, Miu Miu, Prada та багатьох інших.
Повернення "Диявол носить Prada"
"Майже через двадцять років після своїх культових ролей Міранди, Енді, Емілі та Найджела — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі — повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу Runway у довгоочікуваному сиквелі феномену 2006 року, який визначив ціле покоління", — йдеться в пресрелізі кіностудії.
До виконання своїх ролей повернулися Мерил Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Кінострічка виходить в український прокат 30 квітня.
