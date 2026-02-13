Между Киевом и Москвой: где похоронены актеры легендарного фильма "За двумя зайцами" (фото)

13 февраля 1909 года родился режиссер Виктор Иванов, который создал легендарный фильм "За двумя зайцами", вошедший в список 17 лучших лент Украины.

Известных при жизни людей часто забывают после смерти. Фокус рассказывает, как выглядят могилы главных героев фильма по мотивам пьесы Михаила Старицкого.

Фильм "За двумя зайцами"

По сюжету картины и пьесы, обанкротившийся цирюльник Свирид Голохвостый (Олег Борисов) решает разбогатеть благодаря выгодному браку. Что самое интересное, он начинает ухаживать сразу за двумя девушками, но ведь "за двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь".

Первоначальная версия фильма была украиноязычной, и только Голохвостый разговаривал на суржике. Для фильма был также создан русский перевод, где все реплики, кроме монологов Голохвостого на суржике, продублировали на русском. Премьера "зайцев" состоялась 21 декабря 1961 года в Киеве, в Дарницком клубе железнодорожников.

Кадры из фильма "За двумя зайцами"

Режиссер Виктор Иванов

Первую киноленту о железнодорожниках, где Виктор Иванов был автором сценария и режиссером, закрыли с формулировкой "по тематическим соображениям". Впрочем, это не помешало ему создать впоследствии 13 кинофильмов, в частности комедию "За двумя зайцами", которая под номером 17 вошла в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Пережив два инфаркта, режиссер умер на 73-м году жизни 18 июня 1981 года. Похоронен Иванов вместе с семьей на Байковом кладбище в Киеве (участок № 33).

Виктор Иванов Фото: Википедия

Могила Виктора Иванова Фото: Википедия

Проня — Маргарита Криницына

Она родилась в России, но стала любимицей украинского зрителя. С 1959 года Криницина постоянно жила в Киеве. Еще в институте, на четвертом курсе, вышла замуж за украинского сценариста Евгения Оноприенко.

Умерла 10 октября 2005 года. Похоронена на Байковом кладбище (участок № 49а).

Могила Маргариты Криницыной и ее мужа Фото: Википедия

Голохвостый — Олег Борисов

С 1955 года российский актер начал сниматься в кино, где всесоюзную славу и звание Заслуженного артиста УССР принес ему именно фильм "За двумя зайцами" по пьесе украинского драматурга Михаила Старицкого, снятый в Киеве на киностудии им.

Олег Борисов 16 лет боролся с онкологией, продолжая служить кино. И умер в 1994 году, на 65-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

По фото в сети видно, что портретов на плитах не установили.

Олег Борисов в роли Голохвостого Фото: Википедия

Могила Олега Борисова и его брата Фото: Из открытых источников

Галя — Наталья Наум

Жена украинского кинорежиссера Владимира Денисенко. Мать актеров Тараса и Александра Денисенко.

Похоронена актриса, сыгравшая "второго зайца" Голохвостого, на Байковом кладбище вместе с мужем и сыном (участок № 33).

Наталья Наум в роли Гали Фото: кадр з фільму

Могила Натальи Наум Фото: Википедия

Тетя Секлета — Нонна Копержинская

Народная слава к ней пришла после ролей в фильмах "За двумя зайцами" (1961) и "Королева бензоколонки" (1963). Голос выдающейся актрисы узнавали и любили поклонники радиоспектаклей "Театр перед микрофоном".

Звезда экрана похоронена рядом со своим мужем, театральным режиссером Павлом Шкребой на Байковом кладбище в столице (участок № 49-А).

Тетя Секлета Фото: кадр з фільму

Могила Нонны Копержинской Фото: Википедия

Прокоп Свиридович Сирко, отец Прони — Николай Яковченко

Современники называли актера самым народным среди заслуженных и самым заслуженным среди народных.

Умер 11 сентября 1974 года во время операции по удалению аппендикса. А его последние слова, которые услышали сотрудники больницы: "Клоун уходит на манеж".

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (участок № 9а). Надгробие установлено Национальным союзом театральных деятелей Украины.

Николай Яковченко Фото: Википедия

Могила Николая Яковченко Фото: Википедия

