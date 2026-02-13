Між Києвом та Москвою: де поховані актори легендарного фільму "За двома зайцями" (фото)

13 лютого 1909 року народився режисер Віктор Іванов, який створив легендарний фільм "За двома зайцями", що увійшов до списку 17 найкращих стрічок України.

Відомих за життя людей часто забувають після смерті. Фокус розповідає, як виглядають місця останнього спочинку головних героїв фільму за мотивами пʼєси Михайла Старицького.

Фільм "За двома зайцями"

За сюжетом картини та пʼєси, збанкрутілий цирульник Свирид Голохвостий (Олег Борисов) вирішує розбагатіти завдяки вигідному шлюбові. Що найцікавіше, він починає залицятися одразу до двох дівчат, але ж "за двома зайцями побіжиш, жодного не спіймаєш".

Первинна версія фільму була україномовною, і лише Голохвостий розмовляв суржиком. Для фільму було також створено російський переклад, де всі репліки, окрім монологів Голохвостого суржиком, продублювали російською. Прем'єра "зайців" відбулася 21 грудня 1961 року в Києві, в Дарницькому клубі залізничників.

Кадри з фільму "За двома зайцями"

Режисер Віктор Іванов

Першу кінострічку про залізничників, де Віктор Іванов був автором сценарію та режисером, закрили з формулюванням "з тематичних міркувань". Втім, це не завадило йому створити згодом 13 кінофільмів, зокрема комедію "За двома зайцями", яка за номером 17 увійшла до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Переживши два інфаркти, режисер помер на 73-му році життя 18 червня 1981 року. Похований Іванов разом з родиною на Байковому кладовищі в Києві (ділянка № 33).

Віктор Іванов Фото: Вікіпедія

Могила Віктора Іванова Фото: Вікіпедія

Проня — Маргарита Криницина

Вона народилася в Росії, але стала улюбленицею українського глядача. З 1959 року Криницина постійно жила в Києві. Ще в інституті, на четвертому курсі, одружилася з українським сценаристом Євгеном Онопрієнком.

Померла 10 жовтня 2005 року. Похована на Байковому кладовищі (ділянка № 49а).

Могила Маргарити Кринициної та її чоловіка Фото: Вікіпедія

Голохвостий — Олег Борисов

З 1955 року російський актор почав зніматися у кіно, де всесоюзну славу та звання Заслуженого артиста УРСР приніс йому саме фільм "За двома зайцями" за п'єсою українського драматурга Михайла Старицького, знятий у Києві на кіностудії ім. О.Довженка.

Олег Борисов 16 років боровся з онкологією, продовжуючи служити кіно. І помер у 1994 році, на 65-му році життя. Похований на Новодівочому кладовищі в Москві.

З фото в мережі видно, що портретів на плитах не встановили.

Олег Борисов у ролі Голохвостого Фото: Вікіпедія

Могила Олега Борисова та його брата Фото: З відкритих джерел

Галя — Наталія Наум

Дружина українського кінорежисера Володимира Денисенка. Мати акторів Тараса та Олександра Денисенків.

Похована акторка, яка зіграла "другого зайця" Голохвостого, на Байковому кладовищі разом з чоловіком та сином (ділянка № 33).

Наталія Наум у ролі Галі Фото: кадр з фільму

Могила Наталії Наум Фото: Вікіпедія

Тітка Секлета — Нонна Копержинська

Народна слава до неї прийшла після ролей у фільмах "За двома зайцями" (1961) і "Королева бензоколонки" (1963). Голос видатної акторки впізнавали і любили шанувальники радіовистав "Театр перед мікрофоном".

Зірка екрану похована поруч зі своїм чоловіком, театральним режисером Павлом Шкрьобою на Байковому цвинтарі у столиці (ділянка № 49-А).

Тітка Секлета Фото: кадр з фільму

Могила Нонни Копержинської Фото: Вікіпедія

Прокіп Свиридович Сірко, батько Проні — Микола Яковченко

Сучасники називали актора найнароднішим серед заслужених і найзаслуженішим серед народних.

Помер 11 вересня 1974 року під час операції з видалення апендиксу. А його останні слова, які почули співробітники лікарні: "Клоун йде на манеж".

Похований у Києві на Байковому кладовищі (ділянка № 9а). Надгробок установлено Національною спілкою театральних діячів України.

Микола Яковченко Фото: Вікіпедія

Могила Миколи Яковченка Фото: Вікіпедія

