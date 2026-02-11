Львов в "файлах Эпштейна": что известно о "вилле" в центре, которой интересовался финансист (фото)

В "файлах Эпштейна", обнародованных Министерством юстиции США в конце января, более ста раз фигурирует слово "Львов". Среди миллионов документов есть упоминания не только о финансовых операциях и авиаперелетах, но и о львовской недвижимости, которая якобы заинтересовала скандального американского финансиста.

В документах упоминается здание в центральной части Львова — на улице Бориса Романицкого, 24, в районе Кастеливка. Журналисты побывали по этому адресу, чтобы выяснить, действительно ли речь идет о так называемой "вилле Эпштейна", пишет УНИАН.

Старая вилла во Львове в элитном районе

Дом №24 — это двухэтажное здание конца XIX века, построенное в стиле неоренессанса как частная вилла. По словам историка архитектуры Татьяны Казанцевой, здание построили в 1894 году для семьи Гощуков на рекреационном участке вблизи бывшего Сопкивского пруда. Сейчас дом находится в запущенном состоянии, в нем живут несколько семей, а никаких следов недавних ремонтов нет.

Могло ли здание принадлежать Эпштейну

Местные жители рассказывают, что сооружение десятилетиями не менялось и привлекло внимание только после обнародования "файлов Эпштейна". В то же время в ЛКП "Вулецкое", которое обслуживает дом, отметили: никаких договоров купли-продажи не заключалось, а приобретение целого здания было бы маловероятным, ведь это многоквартирный дом.

Дом №24а: альтернативная версия

Отдельно рассматривается версия, что в документах может идти речь не о доме №24, а о соседнем №24а — современном сооружении, построенном в 2000-х годах. Сейчас там работает студия пилатеса, сотрудники которой заявили, что ничего не знают о возможном интересе к зданию со стороны иностранных инвесторов.

Здание во Львове, которое, вероятно, упоминается в файлах Эпштейна Фото: УНІАН

Украинка в финансовых схемах Эпштейна

Впрочем, в "файлах Эпштейна" также фигурирует имя Анастасии Сирооченко — уроженки Украины, которая с 2010-х годов проживает в США и работала моделью, а впоследствии стала артинвесторкой. Из документов следует, что в 2015 году здание во Львове за 128,5 тысячи долларов приобрела ее мать Татьяна Сирооченко. Покупка осуществлялась в рамках финансовых схем, которые координировали бухгалтеры, подконтрольные Джеффри Эпштейну.

Зачем упоминали львовскую недвижимость

Расследователи отмечают, что сам Эпштейн не планировал владеть недвижимостью во Львове. Заинтересованность львовским зданием использовалась исключительно для оформления финансовой отчетности и внутренних бухгалтерских операций, а не как реальная инвестиция или частная резиденция.

Таким образом, так называемая "вилла Эпштейна" во Львове — скорее условная формулировка, чем фактический объект, принадлежавший или использовавшийся скандальным финансистом.

