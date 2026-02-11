Львів у "файлах Епштейна": що відомо про "віллу" у центрі, якою цікавився фінансист (фото)

У "файлах Епштейна", оприлюднених Міністерством юстиції США наприкінці січня, понад сто разів фігурує слово "Львів". Серед мільйонів документів є згадки не лише про фінансові операції та авіаперельоти, а й про львівську нерухомість, яка нібито зацікавила скандального американського фінансиста.

У документах згадується будівля в центральній частині Львова — на вулиці Бориса Романицького, 24, у районі Кастелівка. Журналісти побували за цією адресою, щоб з’ясувати, чи справді йдеться про так звану "віллу Епштейна", пише УНІАН.

Стара вілла у Львові в елітному районі

Будинок №24 — це двоповерхова споруда кінця XIX століття, зведена у стилі неоренесансу як приватна вілла. За словами історикині архітектури Тетяни Казанцевої, будівлю збудували у 1894 році для родини Гощуків на рекреаційній ділянці поблизу колишнього Сопківського ставу. Нині будинок перебуває у занедбаному стані, у ньому мешкають кілька сімей, а жодних слідів нещодавніх ремонтів немає.

Чи могла будівля належати Епштейну

Місцеві жителі розповідають, що споруда десятиліттями не змінювалась і привернула увагу лише після оприлюднення "файлів Епштейна". Водночас у ЛКП "Вулецьке", яке обслуговує будинок, зазначили: жодних договорів купівлі-продажу не укладалося, а придбання цілої будівлі було б малоймовірним, адже це багатоквартирний будинок.

Будинок №24а: альтернативна версія

Окремо розглядається версія, що у документах може йтися не про будинок №24, а про сусідній №24а — сучасну споруду, зведену у 2000-х роках. Наразі там працює студія пілатесу, співробітники якої заявили, що нічого не знають про можливий інтерес до будівлі з боку іноземних інвесторів.

Будівля у Львові, яка, ймовірно, згадується у файлах Епштейна Фото: УНІАН

Українка у фінансових схемах Епштейна

Утім, у "файлах Епштейна" також фігурує ім’я Анастасії Сірооченко — уродженки України, яка з 2010-х років проживає у США та працювала моделлю, а згодом стала артінвесторкою. З документів випливає, що у 2015 році будівлю у Львові за 128,5 тисячі доларів придбала її мати Тетяна Сірооченко. Купівля здійснювалася в межах фінансових схем, які координували бухгалтери, підконтрольні Джеффрі Епштейну.

Навіщо згадували львівську нерухомість

Розслідувачі зазначають, що сам Епштейн не планував володіти нерухомістю у Львові. Зацікавленість львівською будівлею використовувалася виключно для оформлення фінансової звітності та внутрішніх бухгалтерських операцій, а не як реальна інвестиція чи приватна резиденція.

Таким чином, так звана "вілла Епштейна" у Львові — радше умовне формулювання, ніж фактичний об’єкт, що належав або використовувався скандальним фінансистом.

