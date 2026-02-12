6 джинсов вне времени, которые должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Калифорнийские модницы знают главный секрет безупречного стиля — и он кроется в джинсах. Западное побережье США давно стало ориентиром в том, как носить деним легко, непринужденно и без лишних усилий.

Калифорнийская мода — это баланс между классикой и ощущением "я не слишком старалась". Теплый климат и расслабленный ритм жизни формируют стиль, в котором джинсы становятся основой гардероба. Они практичны, универсальны и при этом позволяют сохранять индивидуальность, пишет Marie Claire.

Несмотря на то, что тренды меняются, настоящие ценители денима не ограничиваются одной моделью. От винтажной классики до современных силуэтов — каждая пара джинсов создает собственное настроение.

Главные модели, которые формируют джинсовый гардероб 2026 года

Винтажные Levi's — безоговорочная классика

Культовые винтажные Levi's остаются самой ценной находкой для ценителей денима. Самый популярный силуэт — "сигаретные" джинсы со средней посадкой и слегка укороченной длиной до щиколотки. Они выглядят непринужденно и одновременно стильно.

Если искать новую альтернативу, то модель 501 в стиле 90-х также воспроизводит ту же эстетику.

Винтажные Levi's Фото: Marie Claire

Прямые джинсы — для утонченного минимализма

Прямой крой остается фаворитом для тех, кто хочет выглядеть более собранно. Высокая посадка и плотный деним отсылают к моде 90-х. В сочетании с белой рубашкой и классическими туфлями образ приобретает баланс между женственностью и маскулинностью.

Такие джинсы создают эффект "аэропортного шика" — именно в этом стиле часто появлялись на фото Синди Кроуфорд, Элизабет Херли и Джулия Робертс в 90-х.

Прямые джинсы Фото: Marie Claire

Свободные джинсы — настроение Лос-Анджелеса

Мешковатые модели — это про расслабленность и свободу. Их можно сочетать с объемным жакетом или смокинговым пиджаком, подчеркнув талию ремнем. Контраст грубого денима и структурированного верха создает актуальный современный силуэт.

Это вариант для тех дней, когда хочется максимального комфорта без потери стиля.

Свободные джинсы Фото: Marie Claire

Bootcut — главный тренд 2026 года

Джинсы с легким расклешением от колена уверенно возвращаются в моду. Именно bootcut называют одной из ключевых моделей 2026 года.

Темный деним в сочетании с черными ботильонами квадратной формы носка и кожаным пальто создает уверенный и сексуальный образ. Такие джинсы легко вписываются как в городской стиль, так и в более вечерние выходы.

Джинсы с легким расклешением от колена Фото: Marie Claire

Белые джинсы — без сезонных правил

Белые джинсы больше не ассоциируются исключительно с летом. Их носят на протяжении всего года, выбирая свободный крой и низкую посадку.

Это одна из самых универсальных моделей: днем их можно сочетать с балетками и футболкой, а вечером — добавить каблуки и элегантный топ. Вариантов стилизации множество.

Белые джинсы Фото: Marie Claire

Французская эстетика — простая и изысканная

Вдохновением для многих остаются легендарные француженки — Джейн Биркин, Брижит Бардо и Анна Карина. Их джинсовый образ часто состоял из простой белой футболки, классических синих джинсов и минималистичных аксессуаров.

Именно в этой простоте кроется непринужденная элегантность. Французская новая волна в свое время призвала отказаться от шаблонов — и деним стал одним из способов проявить аутентичность.

Французская эстетика с джинсами Фото: Marie Claire

Джинсы остаются самой надежной инвестицией в гардероб. И хотя тренды могут меняться, идеальная пара — та, в которой вы чувствуете себя уверенно. В 2026 году мода снова возвращается к комфорту, индивидуальности и легкости — именно тому, что деним умеет передать лучше всего.

