6 джинсів поза часом, які мають бути у гардеробі кожної модниці (фото)

Каліфорнійські модниці знають головний секрет бездоганного стилю — і він криється в джинсах. Західне узбережжя США давно стало орієнтиром у тому, як носити денім легко, невимушено й без надмірних зусиль.

Каліфорнійська мода — це баланс між класикою та відчуттям "я не надто старалася". Теплий клімат і розслаблений ритм життя формують стиль, у якому джинси стають основою гардероба. Вони практичні, універсальні та водночас дозволяють зберігати індивідуальність, пише Marie Claire.

Попри те, що тренди змінюються, справжні поціновувачі деніму не обмежуються однією моделлю. Від вінтажної класики до сучасних силуетів — кожна пара джинсів створює власний настрій.

Головні моделі, які формують джинсовий гардероб 2026 року

Вінтажні Levi’s — беззаперечна класика

Культові вінтажні Levi’s залишаються найціннішою знахідкою для поціновувачів деніму. Найпопулярніший силует — "сигаретні" джинси із середньою посадкою та злегка вкороченою довжиною до щиколотки. Вони виглядають невимушено та водночас стильно.

Якщо шукати нову альтернативу, то модель 501 у стилі 90-х також відтворює ту саму естетику.

Вінтажні Levi's Фото: Marie Claire

Прямі джинси — для витонченого мінімалізму

Прямий крій залишається фаворитом для тих, хто хоче виглядати більш зібрано. Висока посадка та щільний денім відсилають до моди 90-х. У поєднанні з білою сорочкою та класичними туфлями образ набуває балансу між жіночністю та маскулінністю.

Такі джинси створюють ефект "аеропортного шику" — саме в цьому стилі часто з’являлися на фото Сінді Кроуфорд, Елізабет Герлі та Джулія Робертс у 90-х.

Прямі джинси Фото: Marie Claire

Вільні джинси — настрій Лос-Анджелеса

Мішкуваті моделі — це про розслабленість і свободу. Їх можна поєднувати з об’ємним жакетом або смокінговим піджаком, підкресливши талію ременем. Контраст грубого деніму та структурованого верху створює актуальний сучасний силует.

Це варіант для тих днів, коли хочеться максимального комфорту без втрати стилю.

Вільні джинси Фото: Marie Claire

Bootcut — головний тренд 2026 року

Джинси з легким розкльошенням від коліна впевнено повертаються у моду. Саме bootcut називають однією з ключових моделей 2026 року.

Темний денім у поєднанні з чорними ботильйонами квадратної форми носка та шкіряним пальтом створює впевнений і сексуальний образ. Такі джинси легко вписуються як у міський стиль, так і в більш вечірні виходи.

Джинси з легким розкльошенням від коліна Фото: Marie Claire

Білі джинси — без сезонних правил

Білі джинси більше не асоціюються виключно з літом. Їх носять протягом усього року, обираючи вільний крій і низьку посадку.

Це одна з найбільш універсальних моделей: вдень їх можна поєднати з балетками та футболкою, а ввечері — додати підбори й елегантний топ. Варіантів стилізації безліч.

Білі джинси Фото: Marie Claire

Французька естетика — проста й вишукана

Натхненням для багатьох залишаються легендарні француженки — Джейн Біркін, Бріжит Бардо та Анна Каріна. Їхній джинсовий образ часто складався з простої білої футболки, класичних синіх джинсів і мінімалістичних аксесуарів.

Саме в цій простоті криється невимушена елегантність. Французька нова хвиля свого часу закликала відмовитися від шаблонів — і денім став одним із способів проявити автентичність.

Французька естетика з джинсами Фото: Marie Claire

Джинси залишаються найнадійнішою інвестицією в гардероб. І хоч тренди можуть змінюватися, ідеальна пара — та, в якій ви почуваєтесь впевнено. У 2026 році мода знову повертається до комфорту, індивідуальності та легкості — саме того, що денім вміє передати найкраще.

