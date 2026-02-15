Украинец в Германии показал, сколько продуктов там выдают беженцам (фото)

Игорь Стасюк в своем TikTok-блоге рассказывает о пути, адаптации и новой жизни украинских беженцев в Германии. Недавно он показал, какую именно помощь тамошняя власть оказывает новоприбывшим украинцам.

Киевлянин Игорь Стасюк, переехав в Германию, был удивлен продуктовым набором, который бесплатно выдают украинским беженцам в Tafel — сети благотворительных организаций, которая с 1993 года обеспечивает продуктами нуждающихся, собирая излишки качественной пищи от супермаркетов, пекарен и производителей. Больше об этом, — читайте в материале Фокуса.

Продукты из Tafel

"Опять день Tafel в Германии. Посмотрите, сколько продуктов выдали на три человека — двое взрослых и ребенка. Честно говоря, я просто в шоке. Такое количество помощи, что просто триндец", — говорит он в начале своего видео.

Продукты из сети благотворительных организаций Tafel

Далее мужчина перечислил весь список: мандарины, бананы, яблоки, ананас, клубника, голубика, помидоры, колбасные нарезки, фарш, йогурт, мясо, молоко, джем, полуфабрикат салата, два вида грибов, цветная капуста, лук, морковь, огурцы, редис, картофель, хлебцы, а также чипсы и замороженные овощи.

Відео дня

Что нужно, чтобы получить Tafel

"Для того, чтобы получать Tafel, мы принесли такие документы: прописка, документы о получении денег из Jobcenter или социальной службы, что мы не обеспечены. Третье — наши загранпаспорта или документы, оформленные в эмиграционной службе. В общем этого достаточно, чтобы получать помощь", — подытожил Игорь.

Игорь показал продукты из Tafel Фото: TikTok

Сейчас его семья живет в Бад-Швартау.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, которая после начала полномасштабного вторжения переехала из Харькова в Магдебург, рассказала, что жизнь в сегодняшней Украине превратилась в "тотальный кошмар". Она подробно объяснила свое нежелание возвращаться домой.

Дарья, зарегистрированная в TikTok под ником Frau Schneider, рассказала о собственном опыте переезда и адаптации в Швейцарии. В одном из последних видео она раскрыла главные "минусы" этой страны.

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.