Українець у Німеччині показав, скільки продуктів там видають біженцям (фото)

Ігор Стасюк у своєму TikTok-блозі розповідає про шлях, адаптацію та нове життя українських біженців у Німеччині. Нещодавно він показав, яку саме допомогу тамтешня влада надає новоприбулим українцям.

Киянин Ігор Стасюк, переїхавши до Німеччини, був здивований продуктовим набором, який безплатно видають українським біженцям у Tafel — мережі благодійних організацій, яка з 1993 року забезпечує харчами нужденних, збираючи надлишки якісної їжі від супермаркетів, пекарень та виробників. Більше про це, — читайте у матеріалі Фокусу.

Продукти з Tafel

"Знову день Tafel у Німеччині. Подивіться, скільки продуктів видали на три людини — двоє дорослих і дитину. Чесно кажучи, я просто в шоці. Така кількість допомоги, що просто триндець", — каже він на початку свого відео.

Продукти з мережі благодійних організацій Tafel

Далі чоловік перерахував весь список: мандарини, банани, яблука, ананас, полуниця, лохина, помідори, ковбасні нарізки, фарш, йогурт, м'ясо, молоко, джем, напівфабрикат салату, два види грибів, цвітна капуста, цибуля, морква, огірки, редис, картопля, хлібці, а також чипси та заморожені овочі.

Відео дня

Що потрібно, аби отримати Tafel

"Для того, щоб отримувати Tafel, ми принесли такі документи: прописка, документи про одержання грошей з Jobcenter або соціальної служби, що ми не забезпечені. Третє — наші закордонні паспорти або документи, оформлені в еміграційній службі. Загалом цього достатньо, щоб отримувати допомогу", — підсумував Ігор.

Ігор показав продукти з Tafel Фото: TikTok

Наразі його родина живе у Бад-Швартау.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова у Маґдебурґ, розповіла, що життя в сьогоднішній Україні перетворилось на "тотальний кошмар". Вона детально пояснила своє небажання повертатися додому.

Дарія, зареєстрована у TikTok під ніком Frau Schneider, розповіла про власний досвід переїзду та адаптації у Швейцарії. В одному з останніх відео вона розкрила головні "мінуси" цієї країни.

Учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.