Кейт Миддлтон сделала особый подарок женской тюрьме

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон отправила цветок, названный в ее честь, в женскую тюрьму, которую она посетила в 2025 году.

Журнал Hello! сообщил, что 44-летняя принцесса Уэльская подарила "розу Кэтрин" женской тюрьме HMP Styal в Чешире, которую она посетила в прошлом году. Розу посадили в саду учреждения 11 февраля мать и ребенок, которые встретились с принцессой Кейт во время ее визита в феврале 2025 года, ровно через год.

Особый жест Кейт Миддлтон

Прошлой зимой принцесса Уэльская посетила HMP Styal, чтобы подчеркнуть важность крепких связей между матерью и ребенком для развития ребенка, даже в самых сложных условиях.

Кейт совершила визит как покровительница благотворительной организации Action for Children, которая руководит отделением матери и ребенка, и, как сообщается, обсуждала возможность пожертвовать "розу Кэтрин" тюрьме.

Комментируя подарок, Аманда Тейлор, операционный директор службы по делам детей в организации Action for Children, сказала: "Мы были рады посадить "Розу Кэтрин" в тюрьме HMP Styal через год после визита принцессы".

"Тюремный пруд и сады имеют огромное значение для матерей и младенцев, предоставляя детям пространство для наслаждения природой и исследования природы, и это новое дополнение будет цениться как семьями, которые мы поддерживаем, так и персоналом", — продолжила она, поблагодарив принцессу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Роза "Кэтрин"

В мае 2025 года Королевское садоводческое общество (RHS) объявило, что назвало розу, выведенную Harkness Roses, в честь принцессы Кейт, признавая ее усилия по прославлению целебной силы природы. "Роза Кэтрин" была названа в честь полного имени королевской особы, а средства от ее продажи были направлены на благотворительную организацию Royal Marsden Cancer Charity, которая поможет фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust создать уникальную учебную программу для клинических команд по всей Великобритании.

Принцесса Уэльская часто рассказывает о том, как природа поддерживала ее во время лечения рака, о чем она объявила в марте 2024 года. Визит королевской особы в HMP Styal в феврале 2025 года был одним из ее первых выходов в свет после того.

