Кейт Міддлтон зробила особливий подарунок жіночій вʼязниці

Майбутня королева Великої Британії Кейт Міддлтон надіслала квітку, названу на її честь, до жіночої в'язниці, яку вона відвідала у 2025 році.

Журнал Hello! повідомив, що 44-річна принцеса Уельська подарувала "троянду Кетрін" жіночій в'язниці HMP Styal у Чеширі, яку вона відвідала минулого року. Троянду посадили в саду установи 11 лютого мати та дитина, які зустрілися з принцесою Кейт під час її візиту в лютому 2025 року, рівно через рік.

Особливий жест Кейт Міддлтон

Минулої зими принцеса Уельська відвідала HMP Styal, щоб підкреслити важливість міцних зв'язків між матір'ю та дитиною для розвитку дитини, навіть у найскладніших умовах.

Кейт здійснила візит як покровителька благодійної організації Action for Children, яка керує відділенням матері та дитини, і, як повідомляється, обговорювала можливість пожертвувати "троянду Кетрін" в'язниці.

Коментуючи подарунок, Аманда Тейлор, операційний директор служби у справах дітей у організації Action for Children, сказала: "Ми були раді посадити "Троянду Кетрін" у в'язниці HMP Styal через рік після візиту принцеси".

"Тюремний ставок і сади мають величезне значення для матерів і немовлят, надаючи дітям простір для насолоди природою та дослідження природи, і це нове доповнення буде цінуватися як сім'ями, які ми підтримуємо, так і персоналом", — продовжила вона, подякувавши принцесі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Троянда "Кетрін"

У травні 2025 року Королівське садівниче товариство (RHS) оголосило, що назвало троянду, виведену Harkness Roses, на честь принцеси Кейт, визнаючи її зусилля щодо уславлення цілющої сили природи. "Троянда Кетрін" була названа на честь повного імені королівської особи, а кошти від її продажу були спрямовані на благодійну організацію Royal Marsden Cancer Charity, яка допоможе фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust створити унікальну навчальну програму для клінічних команд по всій Великій Британії.

Принцеса Уельська часто розповідає про те, як природа підтримувала її під час лікування раку, про що вона оголосила у березні 2024 року. Візит королівської особи до HMP Styal у лютому 2025 року був одним із її перших виходів у світ після того.

