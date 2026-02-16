"Больно дышать": звезда Евровидения пожаловалась на проблемы со здоровьем
Украинская рэперша и участница Евровидения-2024 Alyona Alyona, похоже, подцепила грипп, которым сейчас болеют многие украинцы.
В Threads знаменитость пожаловалась на плохое самочувствие, а люди посоветовали, что делать в таком случае.
Alyona Alyona заболела
"Заболела сегодня этим гриппом, что все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие прогрессирующие? Не люблю болезни" — написала рэперша.
Впоследствии в комментариях звезда Евровидения добавила, что ее "косит сильно".
"Я чувствую ту температуру", — написала Alyona Alyona.
Реакция сети
В комментариях пользователи дали советы, как правильно поступить, чтобы стало лучше, и пожелали выздоровления:
- "2 дня назад скосило гриппом А, очень сильно, даже о ковиде так плохо не было кажется. Сейчас попроху прихожу в себя. Скорейшего выздоровления! Сделайте тест, и если это грипп А, то врач назначит правильное лечение".
- "В следующем году обязательно вакцинируйтесь. Безопаснее и дешевле, чем лечиться и реабилитироваться".
- "Выздоровления, я тоже переболела им в январе".
- "К сожалению, это грипп А. Скорейшего выздоровления".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певица Jerry Heil и рэперка Alyona Alyona потратили на Евровидение-2024 почти 300 тысяч долларов.
- Alyona Alyona раскрыла подробности диагноза своего коллеги по сцене Меловина, который в прошлом году попал в психиатрическую больницу.
Кроме того, рэперша попала в ДТП по дороге на вокал и признала свою вину.