"Больно дышать": звезда Евровидения пожаловалась на проблемы со здоровьем

Украинская рэперша и участница Евровидения-2024 Alyona Alyona, похоже, подцепила грипп, которым сейчас болеют многие украинцы.

В Threads знаменитость пожаловалась на плохое самочувствие, а люди посоветовали, что делать в таком случае.

Alyona Alyona заболела

"Заболела сегодня этим гриппом, что все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие прогрессирующие? Не люблю болезни" — написала рэперша.

Впоследствии в комментариях звезда Евровидения добавила, что ее "косит сильно".

"Я чувствую ту температуру", — написала Alyona Alyona.

Реакция сети

В комментариях пользователи дали советы, как правильно поступить, чтобы стало лучше, и пожелали выздоровления:

"2 дня назад скосило гриппом А, очень сильно, даже о ковиде так плохо не было кажется. Сейчас попроху прихожу в себя. Скорейшего выздоровления! Сделайте тест, и если это грипп А, то врач назначит правильное лечение".

"В следующем году обязательно вакцинируйтесь. Безопаснее и дешевле, чем лечиться и реабилитироваться".

"Выздоровления, я тоже переболела им в январе".

"К сожалению, это грипп А. Скорейшего выздоровления".

Alyona Alyona Фото: Инстаграмма alyona alyona

