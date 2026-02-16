"Боляче дихати": зірка Євробачення поскаржилася на проблеми зі здоровʼям

Українська реперка та учасниця Євробачення-2024 Alyona Alyona, схоже, підчепила грип, яким наразі хворіють багато українців.

У Threads знаменитість поскаржилася на погане самопочуття, а люди порадили, що робити в такому разі.

Alyona Alyona захворіла

"Захворіла сьогодні цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі прогресуючі? Не люблю хвороби" — написала реперка.

Згодом у коментарях зірка Євробачення додала, що її "косить сильно".

"Я відчуваю ту температуру", — написала Alyona Alyona.

Реакція мережі

У коментарях користувачі дали поради, як правильно вчинити, щоб стало краще, та побажали одужання:

"2 дні тому скосило грипом А, дуже сильно, навіть про ковіді так погано не було здається. Зараз попроху приходжу в себе. Швидкого одужання! Зробіть тест, і якщо це грип А, то лікар призначить правильне лікування".

"У наступному році обов’язково вакцинуйтеся. Безпечніше і дешевше, ніж лікуватися та реабілітуватися".

"Одужання, я теж перехворіла ним в січні".

"На жаль, це грип А. Скорішого одужання".

Alyona Alyona Фото: Інстаграм alyona alyona

