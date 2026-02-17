Нельзя мыть голову: 7 основных табу китайского Нового года

17 февраля начался Новый год по лунному календарю. 2026-й станет годом Огненной Лошади. По китайским традициям, в первый день праздника есть определенные приметы и запреты.

Определенные действия могут "запрограммировать" неудачу на весь год. Вот чего лучше не делать сегодня — по крайней мере, если верить народным поверьям. Фокус собрал 7 основных запретов, которых придерживаются китайцы.

Китайский Новый год

Мести пол в первый день нового года — плохая идея: по поверью, так можно вымести благосостояние из дома. По той же причине не стоит выносить мусор — считается, что вместе с ним уходит и удача. Еще не стоит мыть волосы — потому что смоете счастье.

2026-й год Огненной Лошади Фото: Pixels

Стричься также не рекомендуют: это может навлечь несчастье на семью. В Китае многие парикмахерские остаются закрытыми еще в течение месяца после праздника.

Нельзя стирать

Первый и второй день Нового года считаются днями рождения бога воды. Стирать одежду в эти дни — неуважение к нему, да и символически это выглядит как "вымывание" достатка. Важное меню на завтрак. Овсяная каша на Китайский Новый год — не лучший выбор. Из-за своего "бедного" происхождения она считается плохим знаком для начала года. Мясо на завтрак также не приветствуется.

Значение одежды

От острых предметов также лучше держаться подальше — они могут вызвать порезы и кровотечение, что тоже считается плохим предзнаменованием. Поскольку черное и белое — цвета траура, поэтому в первый день праздника их избегают. Поврежденную одежду также не стоит надевать.

Китайский Новый год отмечают 17 февраля Фото: The Sun

Дневной сон в первый день Нового года — плохая примета: считается, что он задает ленивый тон на весь год. Если кто-то и засыпает, будить его не принято — проснуться надо самостоятельно. Отдельно стоит следить за речью: слова о смерти, болезни, бедности и несчастье лучше не произносить. Вместо них используют более нейтральные выражения — например, "человек ушел" вместо "человек умер".

Дату китайского Нового года определяют не по календарю, а по фазам Луны. Каждый год он приходится на новолуние — между 21 января и 20 февраля. В китайской традиции празднование Нового года может длиться до 15 дней и обычно включает символические ритуалы.

