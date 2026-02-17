Не можна мити голову: 7 основних табу китайського Нового року

17 лютого розпочався Новий рік за місячним календарем. 2026-й стане роком Вогняного Коня. За китайськими традиціями, у перший день свята є певні прикмети й заборони.

Певні дії можуть "запрограмувати" невдачу на весь рік. Ось чого краще не робити сьогодні — принаймні, якщо вірити народним повір'ям. Фокус зібрав 7 основних заборон, яких дотримуються китайці.

Китайський Новий рік

Мести підлогу в перший день нового року — погана ідея: за повір'ям, так можна вимести добробут із дому. З тієї ж причини не варто виносити сміття — вважається, що разом із ним іде й удача. Ще не варто мити волосся — бо змиєте щастя.

2026-й рік Вогняного Коня Фото: Pixels

Стригтися також не рекомендують: це може накликати нещастя на родину. У Китаї чимало перукарень залишаються зачиненими ще протягом місяця після свята.

Не можна прати

Перший і другий день Нового року вважаються днями народження бога води. Прати одяг у ці дні — неповага до нього, та й символічно це виглядає як "вимивання" достатку. Важливе меню на сніданок. Вівсяна каша на Китайський Новий рік — не найкращий вибір. Через своє "бідне" походження вона вважається поганим знаком для початку року. М'ясо на сніданок також не вітається.

Відео дня

Значення одягу

Від гострих предметів також краще триматися якомога далі — вони можуть спричинити порізи й кровотечу, що теж вважається лихою ознакою. Оскільки чорне та біле — кольори трауру, тому в перший день свята їх уникають. Пошкоджений одяг також не варто надягати.

Китайський Новий рік відзначають 17 лютого Фото: The Sun

Денний сон у перший день Нового року — погана прикмета: вважається, що він задає ледачий тон на весь рік. Якщо хтось і засинає, будити його не прийнято — прокинутися треба самостійно. Окремо варто стежити за мовою: слова про смерть, хворобу, бідність і нещастя краще не вимовляти. Замість них використовують нейтральніші вислови — наприклад, "людина пішла" замість "людина померла".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Дату китайського Нового року визначають не за календарем, а за фазами Місяця. Щороку він припадає на молодик — між 21 січня і 20 лютого. У китайській традиції святкування Нового року може тривати до 15 днів і зазвичай включає символічні ритуали.

Три знаки Зодіаку привернуть до себе справжню удачу впродовж усього тижня з 16 по 22 лютого 2026 року. Сонячне затемнення у знаку Водолія 17 лютого створює потужний портал для нових початків і несподіваних змін.

Астрологи розповідають про найприємніші знаки Зодіаку, — від милих до надзвичайно добросердих. З ними приємно мати справу, товаришувати, працювати та будувати стосунки.