Не можна мити голову: 7 основних табу китайського Нового року
17 лютого розпочався Новий рік за місячним календарем. 2026-й стане роком Вогняного Коня. За китайськими традиціями, у перший день свята є певні прикмети й заборони.
Певні дії можуть "запрограмувати" невдачу на весь рік. Ось чого краще не робити сьогодні — принаймні, якщо вірити народним повір'ям. Фокус зібрав 7 основних заборон, яких дотримуються китайці.
Китайський Новий рік
Мести підлогу в перший день нового року — погана ідея: за повір'ям, так можна вимести добробут із дому. З тієї ж причини не варто виносити сміття — вважається, що разом із ним іде й удача. Ще не варто мити волосся — бо змиєте щастя.
Стригтися також не рекомендують: це може накликати нещастя на родину. У Китаї чимало перукарень залишаються зачиненими ще протягом місяця після свята.
Не можна прати
Перший і другий день Нового року вважаються днями народження бога води. Прати одяг у ці дні — неповага до нього, та й символічно це виглядає як "вимивання" достатку. Важливе меню на сніданок. Вівсяна каша на Китайський Новий рік — не найкращий вибір. Через своє "бідне" походження вона вважається поганим знаком для початку року. М'ясо на сніданок також не вітається.
Значення одягу
Від гострих предметів також краще триматися якомога далі — вони можуть спричинити порізи й кровотечу, що теж вважається лихою ознакою. Оскільки чорне та біле — кольори трауру, тому в перший день свята їх уникають. Пошкоджений одяг також не варто надягати.
Денний сон у перший день Нового року — погана прикмета: вважається, що він задає ледачий тон на весь рік. Якщо хтось і засинає, будити його не прийнято — прокинутися треба самостійно. Окремо варто стежити за мовою: слова про смерть, хворобу, бідність і нещастя краще не вимовляти. Замість них використовують нейтральніші вислови — наприклад, "людина пішла" замість "людина померла".
- Дату китайського Нового року визначають не за календарем, а за фазами Місяця. Щороку він припадає на молодик — між 21 січня і 20 лютого. У китайській традиції святкування Нового року може тривати до 15 днів і зазвичай включає символічні ритуали.
